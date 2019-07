Una adolescente en patinete por la A-8 La adolescente circula sobre su patinete por el arcén de la A-8 en sentido Bilbao. Varios conductores inmortalizaron la temeridad de la joven en el arcén de la autopista JUAN ECHEVARRÍA Martes, 9 julio 2019, 13:15

Los conductores que ayer por la tarde circulaban por la A-8 en sentido Bilbao vieron con estupor cómo una adolescente circulaba sobre un patinete eléctrico por el arcén de la recta del Max Center. Dada la temeridad de la acción, pronto aparecieron las primeras fotografías del 'paseo' y la imagen no tardó mucho en propagarse por la redes. No se sabe si la joven se descuidó durante el trayecto o si era consciente de la infracción que estaba cometiendo, pero circular con un vehículo no homologado por vías abiertas puede sancionarse con 200 euros de multas, como advierte la Dirección General de Tráfico (DGT).

No es la primera vez que los conductores se ven sorprendidos por una acción de este tipo. Hace apenas dos semanas, una usuaria de Twitter grabó a un hombre que conducía un patinete eléctrico en una autovía en Zaragoza y le denunció en su perfil de la red social. Por si fuera poco, llevaba los auriculares puestos, aunque también es cierto que lucía el chaleco reflectante, un detalle que hace pensar que creía estar haciendo algo legal.

En el caso de la adolescente de la A-8, sin embargo, no había chaleco reflectante y tampoco información del por qué de su acción, así que ahora habrá que esperar para conocer qué motivos la incitaron a circular por la autopista. Las principales ciudades españolas, entre ellas Bilbao, están esperando a que la Dirección General de Tráfico regule el uso de los patinetes eléctricos.