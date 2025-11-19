Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aburto ha participado este miércoles en el Congreso House Action que se celebra en San Sebastián. Estrada

El alcalde de Bilbao desvela que tiene un hijo de 31 años que «vive en casa porque no encuentra piso»

Juan Mari Aburto personaliza en su propia familia la crisis inmobiliaria: «tengo otro que se ha comprado piso porque paga lo mismo por la hipoteca que por el alquiler»

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:16

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha desvelado este miércoles que tiene un hijo de 31 años que «todavía vive en casa y se ... está volviendo loco para encontrar un piso. Nada de lo que ve le resulta accesible», ha lamentado. El primer edil bilbaíno ejemplificaba así la crisis de la vivienda que atraviesa Euskadi, con una oferta insuficiente para una demanda que no deja de crecer y unos precios no acordes con los salarios y la capacidad económica de la mayoría de los ciudadanos, especialmente los jóvenes. Aburto ponía así de manifiesto que las dificultades para encontrar en hogar en el que desarrollar un proyecto de vida no afectan únicamente a las familias menos pudientes y al ciudadano medio, sino que alcanza incluso al entorno más cercano del alcalde de Bilbao.

