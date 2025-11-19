El alcalde de Bilbao desvela que tiene un hijo de 31 años que «vive en casa porque no encuentra piso»

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha desvelado este miércoles que tiene un hijo de 31 años que «todavía vive en casa y se ... está volviendo loco para encontrar un piso. Nada de lo que ve le resulta accesible», ha lamentado. El primer edil bilbaíno ejemplificaba así la crisis de la vivienda que atraviesa Euskadi, con una oferta insuficiente para una demanda que no deja de crecer y unos precios no acordes con los salarios y la capacidad económica de la mayoría de los ciudadanos, especialmente los jóvenes. Aburto ponía así de manifiesto que las dificultades para encontrar en hogar en el que desarrollar un proyecto de vida no afectan únicamente a las familias menos pudientes y al ciudadano medio, sino que alcanza incluso al entorno más cercano del alcalde de Bilbao.

Al mismo tiempo, ha admitido ser testigo directo de otra de las variables de la crisis inmobiliaria, los elevados precios del alquiler que hacen que «cueste lo mismo hacer frente a un arrendamiento que a una hipoteca». «Tengo otro hijo que ha decidido comprar un piso porque paga lo mismo a fin de mes», ha recalcado.

La personalización que el alcalde de Bilbao ha hecho en su familia de la crisis de la vivienda ha sido la anécdota más llamativa del congreso 'House Action', organizado en San Sebastián por el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco para analizar y debatir el problema de la vivienda en Euskadi y España y, en concreto, abordar el fenómeno de las zonas tensionadas como posible fórmula para intentar reducir los precios del alquiler y sacar más viviendas al mercado.

Aburto ha reconocido que Bilbao tiene unos precios de alquiler «enormemente elevados» y una «oferta de vivienda asequible que es insuficiente«, aunque ha admitido también que en precios inmobiliarios la capital vizcaína está »por debajo de San Sebastián«. »En fútbol estamos por encima, en precios de vivienda, algo por debajo«, ha apuntado en tono jocoso respondiendo al alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, que minutos antes había señalado que Donostia tiene »el mejor equipo de fútbol de Euskadi«, en referencia a la Real Sociedad.

Ambos han compartido una mesa redonda junto con la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, en la que cada regidor ha explicado la situación de su ciudad en materia de vivienda y los planes que tienen para el futuro.