Un abogado aclara si leer los mensajes de WhatsApp sin permiso es delito: «Piénsalo dos veces»

«Si alguna vez has pensado en mirar el móvil de tu pareja sin su permiso, piénsalo dos veces porque podrías acabar en prisión», asegura Miguel Ángel Mejías

L. G.

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:07

¿Eres de los que sienten curiosidad por el móvil de su pareja? ¿Alguna vez has pensado en leer sus mensajes «por si acaso»? Pues cuidado: hacerlo sin consentimiento puede salirte muy caro.

El abogado Miguel Ángel Mejías advierte: «Si alguna vez has pensado en mirar el móvil de tu pareja sin su permiso, piénsalo dos veces porque podrías acabar en prisión». Según recuerda, el Código Penal castiga con hasta 4 años de cárcel a quien, con la intención de vulnerar la intimidad, acceda a los mensajes privados de otra persona, aunque se trate de tu novio o tu novia. «Esto se considera un delito de descubrimiento y revelación de secretos», subraya.

Quien piense que esto «nunca pasa nada» se equivoca. Mejías explica que hay una sentencia reciente a este respecto. «En una de sus últimas sentencias, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un hombre a un año de prisión y 2.000 euros de multa por coger el móvil de su mujer sin permiso y leer sus WhatsApp».

Pero el abogado añade que la cosa no queda ahí. «Si obligas a tu pareja a que te enseñe los mensajes, será constitutivo de un delito de coacciones», advierte el especialista, que recalca que la ley también protege frente a este tipo de presiones.

