457 empresas se suman al arbitraje de consumo de Kontsumobide, que supera las 17.000

E. P.

Vitoria

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

Un total de 457 empresas de Euskadi, 70 de ellas guipuzcoanas, se han incorporado entre los meses de septiembre y noviembre al sistema arbitral ... de consumo de Kontsumobide, que suma ya más de 17.000 entidades adheridas tras concluir su periodo de captación y proporciona una vía de resolución de conflictos de consumo rápida y gratuita. Frente a una reclamación, y ante la falta de acuerdo entre las partes, la persona consumidora puede optar por el arbitraje y no acudir a la vía de los tribunales.

