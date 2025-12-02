457 empresas se suman al arbitraje de consumo de Kontsumobide, que supera las 17.000
E. P.
Vitoria
Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00
Un total de 457 empresas de Euskadi, 70 de ellas guipuzcoanas, se han incorporado entre los meses de septiembre y noviembre al sistema arbitral ... de consumo de Kontsumobide, que suma ya más de 17.000 entidades adheridas tras concluir su periodo de captación y proporciona una vía de resolución de conflictos de consumo rápida y gratuita. Frente a una reclamación, y ante la falta de acuerdo entre las partes, la persona consumidora puede optar por el arbitraje y no acudir a la vía de los tribunales.
Por sectores, destaca la incorporación de las peluquerías y los centros de estética, con el 41% del total de incorporaciones en esta campaña. Por el contrario, se han percibido sectores especialmente difíciles, como los de tintorerías, electrodomésticos o los que corresponden a limpieza y desinfección.
