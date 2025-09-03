228 personas murieron en julio y agosto en las carreteras, 15 menos que el verano pasado Se rompe la racha mortal de motoristas: por primera vez en diez años se reduce el número de fallecidos en moto, según el balance de la Operación Verano de la DGT

Accidente en Palma de Mallorca el pasado 30 de agosto con nueve heridos al colisionar un autobús, una furgoneta y un coche.

José Antonio Guerrero Madrid Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:43 Comenta Compartir

Un total de 228 personas han muerto en las carreteras españolas durante los meses de julio y agosto, 15 fallecidos menos respecto al verano del año pasado, según refleja el balance provisional de la Operación Verano 2025 de la DGT que ha presentado este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acto celebrado en la sede de este organismo, en el que ha estado acompañado por el director general de Tráfico, Pere Navarro. El informe señala que en un contexto de mayor movilidad (un 2,77% más) con un récord de más de cien millones de movimientos, la reducción de la siniestralidad vial ha sido generalizada, con independencia del tipo de vía o del medio de desplazamiento.

El balance recoge que la siniestralidad de los motoristas se estabiliza después de una década sin dejar de aumentar (72 fallecidos, cuatro menos que en el verano de 2024) y se mantiene el porcentaje de fallecidos en turismo o furgoneta que no utilizaban cinturón de seguridad (un 27%). Además, durante cuatro días de este verano no ha muerto ninguna persona en siniestros de tráfico en carretera, frente a lo ocurrido el verano pasado en el que no hubo un solo día sin víctimas mortales.

«La reducción de la mortalidad vial en un periodo en el que se registra un récord absoluto de viajes por carretera es un dato esperanzador«, ha señalado Grande-Marlaska, aunque ha matizado que »que en materia de seguridad vial nunca nos permitimos bajar la guardia: durante los dos pasados meses, 3,7 personas perdieron la vida cada día en nuestras carreteras, razón más que suficiente para que mantengamos todas las precauciones y sigamos trabajando en políticas que nos permitan consolidar estas tendencias a la baja de la mortalidad vial«.

La siniestralidad vial durante el verano de 2025 ha mostrado una evolución favorable en comparación con el verano de 2024. En total, se han registrado 228 víctimas mortales, quince menos, lo que supone una reducción del 6% respecto al año anterior. Esta disminución se explica por una corrección al alza en julio -mes que en 2024 tuvo un balance inusualmente bajo con 110 fallecidos frente a los 114 de este año- y, sobre todo, por el descenso significativo de víctimas mortales en agosto, que en 2024 fue especialmente negativo con 133 fallecidos, frente a los 114 de este año.

El día con más fallecidos se registró el domingo 6 de julio con once fallecidos; por el contrario, durante cuatro días de este verano no ha fallecido ninguna persona en siniestros de tráfico en carretera. Tres de esos días fueron en el mes de julio (lunes 14, miércoles 16 y lunes 28) y uno en agosto (lunes 25). En la serie histórica tener al menos cuatro días con cero fallecidos solo ha ocurrido en cinco ocasiones.

Destaca también que en uno de los siniestros registrados este verano en Sisante (Cuenca) fallecieron 5 personas, un hecho que no sucedía desde el verano de 2014.

En autopistas y autovías se registraron 55 fallecidos, nueve menos que en el mismo periodo de 2024, mientras que en carreteras convencionales, donde suceden el mayor número de siniestros mortales, fallecieron 173 personas, seis menos que el año anterior.

También descienden las víctimas entre los usuarios vulnerables, que sumaron 101 fallecidos frente a los 117 del verano pasado. Entre ellos, perdieron la vida 20 peatones (cuatro menos), nueve ciclistas (siete menos) y 72 motoristas (cuatro menos). En conjunto, los usuarios vulnerables representaron el 44% de los fallecidos, una ligera disminución respecto al 48 por ciento que supusieron en 2024.

Se estabiliza la tendencia general de la siniestralidad de los motoristas en verano. Desde 2014, las muertes de motoristas en los meses estivales habían ido en aumento y en 2024 alcanzaron los 76 fallecidos. En 2025, la cifra se mantiene estable con 72, cuatro menos.

Respecto a los 20 peatones fallecidos (uno de cada diez fallecidos en siniestros de tráfico estivales era peatón), 11 lo fueron en siniestros que se produjeron en carretera convencional y 9 ocurrieron en autopistas y autovías, donde el acceso peatonal está restringido salvo casos excepcionales. Entre los fallecidos se encuentra un operario de conservación de carreteras, reflejo del riesgo que asumen estos profesionales en su trabajo diario.

La visibilidad vuelve a aparecer como un factor determinante: 9 peatones murieron durante la noche o en condiciones de baja luz (crepúsculo) y, de ellos, 7 no llevaban prendas reflectantes.

Salida de vía

La salida de vía continúa siendo el tipo de siniestro que más personas fallecidas ha registrado con el 43% del total de fallecidos. Son 99 fallecidos, tres más respecto a 2024. Las colisiones frontales representan el 23% de los fallecidos (53, nueve menos que en 2024).

En función de la edad, la mortalidad se reduce en todas las franjas excepto entre los 25 a 34 años, donde los fallecidos aumentaron hasta los 38, nueve más respecto a 2024.

En el caso de los dispositivos de seguridad respecto a las personas fallecidas en las que se conoce el uso o no de este accesorio, 29 de 107 víctimas mortales que se desplazaban en turismo o furgoneta no hacían uso del mismo, frente a los 27 de 105 en 2024. Por su parte, dos motoristas fallecidos de 65 no hacían uso reglamentario de casco ni tampoco lo llevaba puesto un ciclista de los seis fallecidos.

En cuanto a la localización del siniestro, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de personas fallecidas (47, el 21 por ciento del total), seguida de Castilla y León con 32 víctimas mortales (14 por ciento). Las mayores variaciones respecto a 2024 se han producido en la Comunidad Valencia y Murcia con 14 y 9 fallecidos menos respectivamente.

Incendios

Durante la presentación de los datos sobre la siniestralidad veraniega, el ministro del Interior ha recordado que los incendios forestales que han afectado a varias zonas del país han sido los protagonistas del verano, lo que ha condicionado el tráfico y las actuaciones de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de la Dirección General de Tráfico (DGT) porque obligó a realizar ajustes para dar respuesta a la urgencia que representaron los incendios forestales.

Entre los servicios realizados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil destacan 298 controles de acceso a las áreas afectadas por los incendios forestales, 56 en vías principales y 242 en carreteras convencionales, con despliegues en los puntos clave para limitar el paso solo a vehículos de emergencia, así como 184 cortes de carretera (109 en Castilla y León, 52 en Galicia y 23 en Extremadura) y la activación de los dispositivos de itinerarios alternativos -si procedía y eran seguros- para facilitar la circulación y evitar las zonas afectadas. Además, los agentes han proporcionado escolta a doce contingentes europeos que han colaborado en la extinción y apoyo a las tareas de emergencia.

En todo este despliegue han participado 3.214 efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de los sectores de Galicia, Castilla y León y Extremadura, que han sido apoyados por efectivos de los destacamentos de las provincias colindantes para realizar un total de 2.170 servicios.

El esfuerzo no solo ha sido operativo, sino también informativo. Para mantener a la población actualizada en tiempo real sobre el estado del tráfico y las carreteras cortadas por los incendios, se han realizado 3.748 conexiones radiofónicas y 241 conexiones de televisión, y se han atendido 36.941 llamadas al teléfono 011, habilitado para consultas sobre el estado de las carreteras. En redes sociales se han publicado 245 mensajes relacionados con el tráfico y los incendios y se han emitido 19.047 mensajes en los 2.584 Paneles de Información Variable situados en carretera.