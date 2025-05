Sergio Cubero: «Invito a la afición a ilusionarse porque lo que viene es bonito»

A diferencia de otros canteranos que han dado el salto directo desde el filial, Sergio Cubero (Mungia, 1999) ha tenido que picar piedra en las ... tres cesiones que vivió en la Sociedad Deportiva Logroñés (21/22), Fuenlabrada (22/23), ambos en Primera RFEF, y el año pasado en el Racing de Ferrol, antes de asentarse en el primer equipo de la mano de Beñat San José. A punto de poner el punto y final al presente curso, desborda ilusión de cara al siguiente.

– ¿Dispuestos a aguar la fiesta del ascenso del Levante?

– Vamos con la intención de demostrar el potencial que tenemos como equipo y como club. Vamos a ir a llevarnos los tres puntos, para acabar bien la temporada y dejar una buena sensación para la que viene.

– Además, está en juego una novena plaza que supone un mayor ingreso de cara a un próximo curso pleno de recortes.

– Sin duda. Quedar lo mejor posible es importante y queremos trasladar el mensaje de que, aunque ha sido una temporada complicada, queremos dejar claro que el Eibar sigue siendo ese equipo que el año que viene podamos estar arriba.

– Pese a lo larga que es, ¿la temporada se le ha quedado corta?

– A mí sí, yo estoy disfrutando mucho ahora. Estoy muy agradecido con la confianza que está mostrando Beñat San José en mí. Yo disfruto mucho de ser futbolista, ha sido mi sueño toda la vida. Y aunque hubiera jugado más también se me haría corta, porque a mí me encanta esto y soy consciente de lo difícil que es llegar y lo mucho que me falta por aprender. Y no puedo tener más ganas e ilusión de cara al año que viene.

«Significa mucho estar en el Eibar porque sé lo mucho que me ha costado llegar, aunque ha sido un camino enriquecedor»

– Con San José logró la regularidad que le faltó con Etxeberria.

– Sí, así es. Desde el primer momento él me pidió unas cosas y he intentado darlo todo, porque para mí el trabajo es innegociable. Tengo una buena conexión con él y él con el equipo.

– El tándem que ha formado con Corpas anuncia muchas alegrías.

– Sí, es muy fácil entenderse con Corpas. Es un grandísimo jugador y da gusto jugar con él, tanto defendiendo como atacando. No voy a descubrir nada de él como jugador. Intento aprender al máximo de él, porque es increíble.

– Aunque la ilusión que generó la llegada del nuevo técnico duró poco, sí que parece que ha dotado al equipo de una personalidad muy definida.

– Veníamos de una situación clasificatoria muy complicada y por un momento vimos que era factible volver a pelear por entrar en los puestos de arriba, y aunque la realidad se impuso, tenemos que estar orgullosos del trabajo que hemos hecho en un año muy difícil. No sé los cambios que habrá, pero sé que va a haber una plantilla y un grupo que lo va a dar todo. Invito a la gente a ilusionarse porque lo que viene va a ser bonito, no tengo ninguna duda. Y ya se verá, yo por mi parte tengo claro lo que tengo que hacer, que es trabajar, mejorar y darlo todo por este club, que estoy aquí encantado y poco más.

– Debutó en Primera nada menos que en el histórico empate (1-1) en Barcelona el 29 de diciembre del 2020, pero luego tuvo que hacer la maleta hasta en tres ocasiones antes de ganarse un hueco aquí.

– Sí, y viéndolo con perspectiva me ha venido bien. Y sí, ha sido un camino igual un poco más complicado, pero estar solo, sin mi familia y amigos y en ciudades diferentes ha sido muy enriquecedor a nivel personal y profesional como futbolista. Para mí significa mucho estar aquí en el Eibar, porque sé lo que me ha costado llegar.

– El año pasado más de uno aquí se preguntó qué hacía Cubero en Ferrol mientras el Eibar estaba falto de laterales derechos.

– A mí también se me llegó a pasar por la cabeza, pero yo respeto todas las decisiones que ha tomado el club pensando en qué es lo mejor para el equipo. Lo que yo debía hacer era trabajar y demostrar que podía rendir aquí a mi vuelta. Y así han sido tres años hasta que he conseguido quedarme en el Eibar.

–Y será de los primeros en disfrutar de una Ciudad Deportiva que ya va tomando forma.

– Tenemos muchísimas ganas de ir allí. Al final es un salto de calidad y también una clara señal de a dónde quiere ir este club, que es hacia la élite en la que se merece estar. Así que cuanto más calidad haya en el trabajo del día a día, más calidad va a haber en todo el club.