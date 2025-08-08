Segunda victoria del verano Un Eibar que solo dispuso de seis jugadores del primer equipo se impone por la mínima al filial rojillo con gol de Hugo García al cuarto de hora

El Eibar se anotó la segunda victoria de la pretemporada ayer en Areitio en un partido en el que jugó prácticamente con futbolistas del filial ante Osasuna B. San José reservó a los del primer equipo para el encuentro de hoy (19.00) en Ipurua ante el Alavés y dispuso un once formado por futbolistas de la cantera.

En el once había seis integrantes de la primera plantilla, Luis López, Hodei, Sergio Álvarez, Olaetxea, Javi Martínez y Toni Villa, que apuraron los minutos para ponerse a punto en esta pretemporada. El encuentro estuvo dominado por los armeros, especialmente en un primer tiempo en el que hubo una mayor presencia de jugadores del primer equipo. El único gol, el tercero que se apunta el Eibar en lo que va de verano, vino tras una acción bien conducida por Zubiria que fue rematada con precisión por Hugo Rincón cuando se cumplía el primer cuarto de hora.

Eibar Luis, Hodei (Sarasketa, m. 46), Javi Martínez (Larra, m. 46), Sergio (Marc, m. 46), Olaetxea (Endika, m. 46), Toni Villa (Julen, m. 46), Hugo García (Santolaya, m. 46), Iker Aldai (Llorenç, m. 62), Zubiria (Miguel, m. 46), Llorente (Jon, m. 46) y Markel Arana (m. 46). 1 - 0 Osasuna B Stamatakis (Fernández, m. 46), Arguibide (Ansó, m. 57-Jiménez, m. 74), Jiménez (Alonso, m. 46), Santos, Lumbreras (San Miguel, m. 46), Dani G. (Bonel, m. 46), Jon García (Auría, m. 34), Arroyo (Yoel, m. 46), Bruno (Garin, m. 46), Mikel (Ciganda, m. 46) y Ansó (Anai, m. 46). Gol: 1-0 (m. 16): Hugo García.

Árbitro: Álex Rivas. Asistido por Ánder Sedano y Pablo Zamarbide. Amonestó a Santolaya, Llorenç y Miguel del Eibar y a Arguibide y Ciganda de Osasuna B.

Incidencias: amistoso celebrado en la Ciudad Deportiva del Eibar.

Pese a que poco después el cuadro rojillo llegó a marcar un gol que fue anulado por fuera de juego, el Eibar continuó acumulando buenas sensaciones por medio de Toni Villa, que dispuso de una doble ocasión en la recta final de la primera mitad, así como con otra clara oportunidad que firmó Rincón tras una bonita jugada de Javi Martínez.

Hoy, último amistoso

El Eibar cierra su agenda de pretemporada con un duelo estelar hoy en Ipurua frente al Alavés, al tiempo que se prepara para abrir sus puertas para los dos fichajes de última hora que completarán la plantilla. Es cuestión de horas que el club anuncie las llegadas del lateral derecho procedente del Albacete, Álvaro Rodríguez (Fuenlabrada, Madrid, 1994), así como del extremo del Athletic Adu Ares (Bilbao, 2001), reclamados por Beñat San José para cubrir las carencias existentes en ambas posiciones. A expensas de superar el preceptivo control médico, se espera que Álvaro Rodríguez esté presente hoy en las gradas de Ipurua para presenciar el cierre veraniego.

Y otro tanto puede pasar con Adu Ares, cuya cesión está más cerca de concretarse. Con contrato hasta el 2027, el extremo ve con buenos ojos la posibilidad de sumarse al proyecto armero. Ambos llegarían para generar la competencia que ahora no existe en el lateral derecho y el flanco izquierdo, donde Cubero y Guruzeta se presentan como los únicos efectivos. De cara al choque de hoy, además de Madariaga y Bautista, también son bajas Arambarri, Jair Amador y Alkain.