Malcom Abdulai Ares Djalo, conocido como Adu Ares (Bilbao, 2001), se niega a recordar un pasado en el que generó grandes expectativas cuando el 15 ... de agosto del 2022 debutó en Primera con el Athletic y después anotó un doblete ante el Rubí en una Copa que también es suya aunque no jugó la recordada final. El bilbaíno mira a un futuro teñido de azulgrana con el deseo de brillar y de ayudar al club que ha apostado fuerte por él. El domingo, derbi Eibar-Sanse en Ipurua.

– Como quien dice está completando su aterrizaje en el Eibar. ¿Cómo se siente?

– La gente me ha recibido muy bien, tanto cada miembro del cuerpo técnico como los compañeros me han ayudado para que esa adaptación sea rápida y creo que ya estoy plenamente involucrado en el equipo.

– Viene de una temporada muy exigente en el Zaragoza, donde la presión ambiental fue brutal ¿Qué le ha aprendido de esa aventura?

– Como dices, era mi primera aventura en Segunda y también mi primera experiencia fuera de casa. Todo era nuevo para mí tras salir digamos de mi zona de confort, y el ir a Zaragoza me ha enseñado a vivir momentos duros, a saber gestionar esas exigencias y a trabajar la gran presión ambiental que había allí. Pero, aunque al principio me costó, creo que acabé muy bien y muy contento.

– Después de ese buen final de temporada, ¿albergaba esperanzas de poder quedarse en un Athletic?

– Lógicamente, mi idea siempre ha sido triunfar en el Athletic, pero al final yo soy el primero que sabía la competencia que tenía en mi puesto y tenía claro que en esas condiciones no me beneficiaba quedarme allí.

– Entonces, no fue una sorpresa cuando Valverde le confirmó que no entrada en sus planes.

– Sabía cuál iba a ser mi rol en el equipo y yo tampoco quería pasar otro año más como otros, y todos entendimos que lo mejor era buscar una salida.

– Y entonces surgió la posibilidad de venir al Eibar.

– Hablé con Palacios y con San José y su manera de transmitirme su confianza y sus necesidades me convenció al instante.

– Estuvo a punto de debutar ante el Granada marcando como lo hizo Álvaro Rodríguez, pero en su caso el portero se lo impidió. ¿Le ha pesado ese fallo?

– No, no soy una persona que se quede con el pasado. Intento siempre mirar el lado positivo. Estoy seguro de que pronto abriré la lata.

– La competencia que tiene aquí es mucha.

– Hay jugadores de mucho nivel aquí, pero yo vengo con la intención de dar el máximo y ayudar al equipo en todo.

– Entre los compañeros con los que se ha reencontrado aquí está Jair Amador. ¿Qué se puede esperar de él?

– Es un central contundente con una salida de balón muy buena, que puede aportar muchísimo en el juego aéreo, tanto en defensa como en ataque.

– ¿Y qué le pide San José ?

– Que sea yo, que encare con valentía, tanto por fuera como por el interior, y que termine las jugadas. Quiere que aporte un poco de picante, como él me dice, que dé rock and roll y es eso lo que yo puedo y quiero darle al equipo.

– La falta de buenos resultados fuera añaden presión sobre Ipurua en el derbi ante el Sanse.

– Está claro que jugar en Ipurua siempre es un plus y un aliciente y sentir el impulso de la afición es vital para nosotros. Pero tanto yo como el equipo creemos que estamos haciendo las cosas muy bien fuera de casa y estamos seguros de que los resultados llegarán, pero ahora tenemos que centrarnos en sacar el derbi adelante.

El Athletic en el corazón «Está claro que mi sueño siempre ha sido triunfar en San Mamés, pero ahora estoy centrado en el Eibar y solo me interesa eso»

– Cinco años de contrato supone una gran muestra de confianza por parte del Eibar.

– Sí. Estoy muy contento, porque eso me ayuda también a centrarme en lo que realmente quiero y me interesa, que es el fútbol, y ayudar tanto a mis compañeros como al staff y al club en lo deportivo. Solo pienso en devolverle la confianza como mejor sé, que es en el campo, marcando goles o dando asistencias, ayudando al equipo cómo sea.

– El Athletic se ha reservado muchos derechos para poder recuperarle, por lo que entiendo que no ha desechado la idea de triunfar allí.

– No, está claro que no, obviamente ahora mismo no pienso en eso, pero siempre es bonito tener esa oportunidad de poder volver al Athletic, a San Mamés con su gente, que es increíble, pero ahora mismo solamente estoy centrado en el Eibar y en todo lo que rodea al club. Estoy muy contento aquí y solo me interesa eso.