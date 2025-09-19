Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Adu Ares posa ayer en las instalaciones de Areitio. Morquecho

Adu Ares

Jugador de la SD Eibar
«San José me ha pedido que aporte picante, un poco de rock and roll»

Asumida su salida del Athletic, Adu Ares solo piensa en «devolverle al Eibar la gran confianza que han depositado en mí»

Letizia Gómez

Eibar

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:37

Malcom Abdulai Ares Djalo, conocido como Adu Ares (Bilbao, 2001), se niega a recordar un pasado en el que generó grandes expectativas cuando el 15 ... de agosto del 2022 debutó en Primera con el Athletic y después anotó un doblete ante el Rubí en una Copa que también es suya aunque no jugó la recordada final. El bilbaíno mira a un futuro teñido de azulgrana con el deseo de brillar y de ayudar al club que ha apostado fuerte por él. El domingo, derbi Eibar-Sanse en Ipurua.

