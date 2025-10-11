Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El preparador donostiarra quiere ganar al Castellón viendo la versión más competitiva de su equipo. SD Eibar

San José espera que el Eibar muestre «la identidad que quiere ver nuestra afición»

El donostiarra quiere que que su equipo «marque territorio» ante un «gran rival» que viene «motivado y con un nuevo técnico que lo está haciendo muy bien»

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:09

Comenta

La nula cosecha de puntos recogida lejos de casa obliga al Eibar a labrarse un nuevo triunfo en Ipurua, donde Beñat San José espera que ... su equipo muestre la «identidad que quiere ver nuestra afición» para borrar la nueva frustración vivida en la anterior visita a Ceuta.

