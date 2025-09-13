San José acepta el desafío para cosechar también lejos de Ipurua

Impulsado por la segunda victoria conseguida en casa ofreciendo una vibrante propuesta ofensiva, el Eibar viajó ayer rumbo a Cádiz con la firme predisposición ... de trasladar también al Nuevo Mirandilla de Cádiz las buenas sensaciosnes acumuladas en sus dos primeras citas en Ipurua.

Convencido de que su equipo mereció algo más que el único punto arrancado a domicilio en la primera jornada en Málaga y la derrota 'in extremis' sufrida en Huesca (2-1), Beñat San José acepta el reto de intentar ganar en un campo histórico y ante un rival dirigido precisamente por el entrenador que catapultó al Eibar a Primera. «Lógicamente también queremos ganar fuera de casa. De hecho, creo que en los dos partidos que hemos jugado como visitante merecíamos más, pero ahora tenemos otra oportunidad para buscar esa victoria a domicilio».

Eso sí, recuerda que desde que Gaizka Garitano se hizo cargo del Cádiz a mediados del curso pasado, los amarillos no conocen la derrota en su estadio. «Lleva 12 partidos sin perder en casa, son números impresionantes que dan una idea de la dificultad del reto. Es un entrenador muy inteligente y con mucha experiencia. No es solo que el Cádiz sea una gran institución, es que tienen un gran entrenador que nos conoce muy bien y que tácticamente prepara muy bien los partidos».

Consciente de la trascendencia de controlar los pequeños detalles, incide en la necesidad de poner en práctica su plan de acción desde el inicio, sin permitir una salida en tromba del rival. «Suele ser normal que en los primeros 20 minutos sufras, pero no queremos que no lo sea, y es en eso en lo que tenemos que mejorar. Poner en liza nuestro plan desde el inicio es clave».

Satisfecho por contar con una plantilla muy completa y equilibrada, no forzará la reaparición de Javier Martón, aunque sí se plantea alinear por fin a Bautista de inicio.