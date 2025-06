Llegó como solución de urgencia sin que apenas nadie supiera de él y en solo 15 partidos Beñat San José (San Sebastián, 1979) ha logrado ... hacerse grande en un banquillo que ha conquistado su corazón.

– ¿Cómo se le ha quedado el cuerpo tras sellar el noveno puesto?

– La valoración que hago yo respecto a los partidos que he estado es muy positiva porque he visto a un grupo de jugadores con una actitud muy buena para mejorar. La situación realmente era un poco límite y salir de ahí cómo lo hemos hecho, con la identidad que yo quiero mostrar, y terminar novenos después de haber estado decimoséptimos, creo que es para estar satisfecho.

– ¿Con qué se queda de estos casi tres meses?

– Primero de todo me quedaría con la confianza que me ha dado el club. Me refiero a la confianza y todas las posibilidades que nos han dado para trabajar. Me ha sorprendido gratamente el nivel humano, pero es que además, el nivel profesional ha sido muy bueno. Pero me quedaría con el día a día, porque gracias a eso hemos sentido que la afición ha vuelto a sentirse orgullosa de su equipo.

– Paradojas de la vida fueron los apuros clasificatorios los que le trajeron aquí, después de que el club despidiera a un entrenador por primera vez en 15 años. ¿Cómo se gestó su sorprendente fichaje?

– Desde hace unos años ya había recibido llamadas de equipos de España interesándose por mí, porque ya habían hecho un seguimiento de mi trayectoria, y entre ellos estaba el Eibar. Siempre supe que era de su agrado y entendí que en un futuro cercano podíamos trabajar juntos, hasta que se dio que el club realmente se sintió apurado porque peligraba la categoría y se pusieron urgentemente en contacto conmigo. El Eibar es un equipo que siempre he querido muchísimo, con el que me identifico mucho y ha sido muy especial volver a casa de su mano.

– Desde el primer día supo conectar con la afición apelando a las emociones.

– Sí, yo creo que en la vida soy bastante tranquilo, pero con el fútbol me transformo, porque es un reto que exige competitividad. Si a eso le añades que es el Eibar, que es tu tierra, que tengo familia aquí que son socios, con eso te digo todo. Siempre he admirado mucho a este club, no solo por lo que ha conseguido sino por el cómo. He venido a muchos partidos a ver a Eibar a lo largo de estos años. Ipurua es un campo único y maravilloso y la afición siempre me ha encantado. Tendría que hacer teatro para no demostrar lo emocionado que estoy de ser entrenador del Eibar. Es algo que me sale natural.

– Ya ha podido comprobar que esta afición se abraza a la mínima ilusión que se le dé.

– Es una afición muy buena, exigente, pero justa y entregada a su equipo, y ha sabido recompensar nuestro esfuerzo. Esta categoría es de las mejores ligas de Europa, y es muy difícil. Después de haber probado la miel de Primera durante siete años, entiendo que es difícil no ver a tu equipo arriba, pero la afición del Eibar es realista, y lo que quiere es sentirse identificado con su equipo. Y creo que eso lo hemos conseguido.

Suplir al jefe de máquinas

– Tras la renovación de Bautista y Arbilla, se puede decir que se mantienen prácticamente todos los pilares que levantaron al equipo, a excepción de Matheus. ¿Qué buscará en su sustituto?

– Para nosotros es muy importante haber logrado mantener la columna vertebral con un compromiso muy grande por parte de los que se quedan y eso es lo que más me motiva a mí como entrenador. Es obvio que Matheus es un jugador con una calidad extraordinaria, que será muy difícil de suplir, y ni te cuento de mejorar. Nuestra intención es buscar dos jugadores que puedan dar versatilidad en esa posición de 8.

– ¿No ve a Javi Martínez en esa posición?

– Es una buena pregunta. Javi puede jugar en esa posición sí, pero nosotros lo visualizamos más de 10, un poquito más arriba, porque tiene muy buena llegada,y puede jugar también interiorizándose desde las bandas.

– Como ha dicho, la base ya está, pero quedan puestos relevantes por cubrir en todas las líneas.

– Ahora es el turno de la dirección deportiva, que en mi experiencia es de las mejores con las que he trabajado. Nos vamos a volcar en terminar de dar forma al proyecto. Es verdad que en la portería tenemos que mirar bien, a ver cómo acompañamos la competencia de Jon Mikel. Es una realidad que Ibon Ispizua (portero del filial) ha hecho un gran trabajo en el filial, y le hemos visto una progresión muy interesante trabajando con nosotros. Estamos valorando perfiles exteriores, pero lo que tenemos en casa es lo primero que valoramos. Obviamente, estamos mirando centrales para cubrir las vacantes.

– Con 18 jugadores que siguen, más los tres cedidos que vuelven (Slavy, Eric Pérez e Yriarte), tampoco queda mucho hueco que rellenar.

– Tenemos muchos jugadores y no quiero que se vaya ningún jugador. Otra cosa es que haya ofertas por alguno, que hoy por hoy no nos consta, pero puede haber algún jugador que quiera buscar más minutos en otro sitio. Hay que valorar muy bien todas las situaciones, con mucho sentido común para hacer lo que sea mejor para el club y los jugadores.

– Sin olvidar que tras haber vaciado la hucha, se avecinan recortes notorios.

– Al final, siempre hay jugadores para todo tipo de presupuestos. Por eso, más allá de la bolsa económica que tenga el club, siempre se va a mirar la cantera. El club está haciendo un gran trabajo en ese sentido, teniendo la gran competencia que tiene a su alrededor.

– El proyecto estratégico del fútbol base es precisamente la Ciudad Deportiva. ¿Ya tienen la cabeza ahí puesta?

– Sí, sí. Totalmente. Creo que es uno de los grandes logros en la historia del Eibar y hay que felicitar a todos los que han hecho posible. Es un salto impresionante que da el club. Es un lugar maravilloso y la verdad es que estamos muy ilusionados por empezar a trabajar allí.

– ¿Cómo se va a diseñar la pretemporada?

– Tenemos la idea de hacerla ahí. Aunque al edificio del primer equipo todavía le queda aproximadamente un año para que esté operativo, contamos con las instalaciones destinadas a la cantera y el equipo femenino. Todos nos vamos a adaptar a poder convivir todos juntos desde el primer día. Nos hace mucha ilusión trasladarnos allí y creo que nos va a dar un salto de calidad.