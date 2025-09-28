Primera victoria de la temporada del Eibar antes de recibir al Barça

El Eibar logra su primera victoria a domicilio ante un Levante atrevido, pero incapaz de superar la sólida zaga armera. El inicio de Liga del ... conjunto guipuzcoano no había sido el más sencillo: tres derrotas y un empate en las primeras cuatro jornadas del curso. Con esa mochila llegaban las de Iñaki Goikoetxea a tierras valencianas, con un único objetivo: sumar de tres por primera vez en la temporada. Y así lo han hecho.

Un gol de Opah Clement, cinco minutos antes del descanso, ha resultado suficiente para un equipo muy firme en defensa y, al mismo tiempo, peligroso al contraataque. El único tanto del encuentro ha nacido de una falta a balón parado ejecutada por Garazi Facila y culminada con un certero remate de la capitana de la selección de Tanzania.

Tras la reanudación, la mayor parte de la posesión ha sido para el Levante, pero la lenta circulación del juego no le ha bastado para hacer daño a un Eibar muy bien colocado sobre el terreno de juego.

De esta manera, la plantilla dirigida por Iñaki Goikoetxea firma una victoria de gran valor antes de recibir al Barcelona el próximo sábado a las 15.00 horas en Ipurua. Con estos tres puntos, el Eibar abandona la zona de descenso y respira algo de oxígeno tras la disputa de las cinco primeras jornadas de la temporada.

«Somos una plantilla muy unida»

«Estamos muy felices, es el reflejo de todo el trabajo que llevamos haciendo estas semanas. El equipo ha estado con más potencial defensivo y a la vez muy sólido en defensa, ya que hemos logrado dejar la portería a cero. Somos una plantilla muy unida, y es en los momentos malos cuando tenemos que intentar salir adelante.», ha explicado Emma Moreno tras la finalización del encuentro.