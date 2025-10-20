Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Corpas se lamenta de una jugada del encuentro de ayer con Nolaskoain al fondo. FACTORIA9

Una pesadilla a domicilio que no cesa

Pese a firmar un esperanzador comienzo, el Eibar sumó su cuarta derrota seguida fuera tras pecar de una falta de pegada que su rival sí tuvo

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

El Eibar no consigue despertar de las pesadillas que sufre cada vez que se aleja de su casa. Pese a que el conjunto azulgrana ... protagonizó un alentador inicio en el que pudo marcar por medio de Guruzeta y Buta, la preocupante falta de pegada que padece desde hace ya tres jornadas acabó con sus esperanzas ante un rival que sí tuvo el acierto preciso para condenarle a sufrir la cuarta derrota consecutiva a domicilio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

