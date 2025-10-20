Una pesadilla a domicilio que no cesa

El Eibar no consigue despertar de las pesadillas que sufre cada vez que se aleja de su casa. Pese a que el conjunto azulgrana ... protagonizó un alentador inicio en el que pudo marcar por medio de Guruzeta y Buta, la preocupante falta de pegada que padece desde hace ya tres jornadas acabó con sus esperanzas ante un rival que sí tuvo el acierto preciso para condenarle a sufrir la cuarta derrota consecutiva a domicilio.

Magunazelaia está de vuelta

Finalmente, entre las opciones que barajaba para cubrir el boquete que se había producido en el lateral derecho, el donostiarra se decantó por entregarle la responsabilidad de taparlo a Aritz Arambarri, la gran novedad defensiva junto a la esperada vuelta de Buta tras su expulsión enCeuta. De esta forma, Corpas se mantuvo en su puesto habitual, mientras que Guruzeta ocupó el otro flanco, resguardados por Nolaskoain y Olatexea.

Pero con todo, la gran sorpresa del viaje fue la inclusión de Ander Madariaga siete meses después de haber sido operado el pasado mes de marzo de la fractura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha durante un choque del pasado curso en Cartagena.

Todo enfocado a tratar de buscar la primera victoria a domicilio tras el único punto sumado en las cuatro visitas realizadas hasta ahora.

Y por la determinación que mostró el conjunto armero en un inicio en el que maniató a los canarios, parecía que a la quinta iba a ser la vencida. De hecho, un Guruzeta cargado de energía pudo haber encarrilado el choque a los cinco minutos con un potente disparo desde su flanco que el meta local palmeó a córner de manera providencial.

Los pitos de la afición canaria en los buenos minutos de juego que desplegaron los azulgranas evidenciaban que no les estaba gustando nada ver a su equipo tan sometido por los azulgranas, pero el remate de Lukovic que Magunagoitia repelió con una descomunal intervención dejó patente por qué la UD Las Palmas está copando las primeras posiciones.

Y es que los pío pío exhibieron una vez más pegada que les faltó a los de San José para que alguno de los intentos de Buta y, en especial de Guruzeta, subieran al marcador.

Y es precisamente tras otra tentativa de joven extremo frustrada por Horkas, Ale García le sacó varios metros a Arambarri para plantarse ante una meta armera que agujereó tras un pase en profundidad de Amatucci.

Lejos de mejorar, la situación empeoró en la segunda mitad cuando Lukovic logró por fin batir a Magunagoitia tras dejar atrás con mucha facilidad a Arambarri.

La solución que trató de buscar San José dando entrada a todos los efectivos ofensivos que tenía en el banquillo sirvió para que Martón reportara algo de esperanza al recortar distancias con su tercer gol del curso, pero un error de Olaetxea en otro de esos detalles que tanto están penalizando a los armeros, puso las cosas en su sitio.