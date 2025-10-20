El uno por uno de los jugadores del Eibar - Las Palmas

Hercúleo. Paradas como la que protagonizó ante un remate a bocajarro de Lukovic no fueron suficientes para impedir la derrota.

Invadido. El palmense Ale García ... aprovechó su mayor punta de velocidad para dejar atrás al azkoitiarra, que no se adaptó a su nueva ubicación en el lateral.

Marco Moreno 3

Mesurado. No brilló en su vuelta a casa.

Arbilla 3

Alterno. Sus cambios de orientación permitieron ganar muchos metros, pero no pudo cortar el pase de Marvin en la jugada del segundo gol de los canarios.

Buta 1

Dudoso. Ni pudo rematar bien un pase de Corpas, ni consiguió percutir desde su banda. .

Nolaskoain 2

Conciso. Centrado en la contención .

Olaetxea 3

Nebuloso. Una pérdida de balón propició que la UD Las Palmas sentenciara en la prolongación.

Corpas 2

Entrecortado. El ímpetu que el jienense mostró en los compases iniciales se fue licuando.

Magunazelaia 2

Dócil. El eibarrés volvió a mostrarse ejos del alentador nivel que mostró en las primeras jornadas.

Guruzeta 4

Vigoroso. Estimulado al máximo en su vuelta al once, el donostiarra puso en serios aprietos a Horkas, al que llegó a batir con un remate .

Bautista 3

Intencionado. Luchó con uñas y dientes por cada balón que merodeó a su alrededor, pero careció de acierto.

Aleix Garrido 2

Sensible. Aportó una nota más creativa.

Adu Ares 1

Nebuloso.

Martón 4

Certero. Recortó distancias con su tercer gol del curso.

Xeber 3

Asistente. Srivió el pase que el navarro aprovechó para marcar su tercer gol del curso.

Javi Martínez 1

Intrascendente.