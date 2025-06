«Es una pena perder por ese penalti tras hacer un gran partido»

Letizia Gómez Eibar Domingo, 1 de junio 2025, 22:29 Comenta Compartir

Tras felicitar «al merecido campeón», Beñat San José lamentó que un «gran» Eibar se viera obligado a clausurar el campeonato con una derrota por culpa ... de un penalti que no debió pitarse. «Hemos hecho un gran partido, muy completo, con una tremenda personalidad. No hemos dejado de presionar arriba al rival y hemos tenido buenas ocasiones. Es una pena que hayamos perdido por un penalti que me sorprende que se haya pitado.Es una pena máxima que el VAR debería haber echado para atrás».El donostiarra quiso apuntar que «hemos hecho un trabajo fundamental para que el Eibar siguiera en Segunda y para instalar los cimientos de cara a la campaña que viene».

Por su parte, Sergio Álvarez explicó que «veníamos con muchas ganas de mostrar una buena versión. Hemos hecho bastantes méritos para sacar algo positivo, pero lástima de ese penalti. Aún así, nos tenemos que quedar con el paso adelante que ha dado el equipo en los últimos meses, que nos motiva mucho de cara a la próxima campaña».

