El navarro posa ante la grada del campo principal de Areitio. MORQUECHO

«Pedimos que se mantenga la ilusión, queremos dar guerra»

Superada la lesión que cortó en seco su alentador inicio, el delantero navarro espera paciente su oportunidad para volver a brillarJavier Martón Jugador de la SD Eibar

Letizia Gómez

Eibar

Eibar

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Formado en las canteras de la Real y el Athletic pese a ser navarro, Javier Martón (Villafranca, 1999) ha depositado sus esperanzas en triunfar en ... un Eibar en el que se estrenó marcando en los dos primeros partidos que disputó antes de sufrir una lesión que frenó su progresión.

