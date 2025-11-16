El Molinón como punto de inflexión a domicilio El Eibar suspira por corregir su mala dinámica como visitante en un histórico estadio gijonés que, como siempre, será una olla a presión

Bautista y Corpas afinan su punto de mira junto a un Magunagoitia que se prepara para proteger su portería en Gijón.

Con el vigor y el impulso recibidos en Ipurua tras romper el sábado ante Albacete (3-2) una racha de seis partidos consecutivos sin ganar, el Eibar viajó ayer hacia tierras asturianas con el objetivo de convertir el estadio municipal El Molinón-Enrique Castro 'Quini' en su punto de inflexión de su pésima dinámica lejos de su feudo, donde no ha conseguido más que el punto que arrancó con su empate en Málaga (1-1) en la jornada inaugural.

El mítico estadio gijonés será, como siempre, una olla a presión con una mareona entregada a un equipo que persigue su regreso a Primera por noveno año consecutivo, pero es precisamente ese caldeado ambiente que se puede volver en contra de los blanquirrojos lo que más motiva a los armeros para tratar de aprovechar este escenario para poner fin a su racha de cinco derrotas consecutivas como visitante,

El equipo de Beñat San José llega espoleado por uno de esos triunfos épicos que hacen afición, gracias al recital que ofreció Javi Martón, que se apuntó un doblete y provocó el penalti que propició que Corpas estableciera el definitivo 3-2 inaugurando desde los 11 metros su casillero de triunfos.

En Gijón le espera un Real Sporting que, al contrario que los armeros, vienen de sufrir ante el Mirandés en Mendizorroza (2-1) la primera derrota desde que Borja Jiménez se hizo cargo del banquillo blanquirrojo tras la destitución de un Asier Garitano que pagó los platos rotos de una racha de cinco derrotas consecutivas.

Encabezados por los seis goles que ya acumula Dubasin y los aportados por Gelabert que firma ya cuatro tantos, los asturianos quieren regresar a la senda de un triunfo que les permita adentrarse de lleno en una zona de playoff que tienen a solo dos puntos.

La pelea y la emoción están garantizados en un choque de trenes entre dos equipos que se han enfrentado hasta en 31 ocasiones a lo largo de su historia, y aunque El Molinón no se antoja precisamente la plaza más sencilla para darse una alegría, las siete victorias obtenidas en las 19 visitas realizadas hasta la fecha reflejan que el Eibar se maneja bien en situaciones de tensión máxima.

El mismo plan de acción

Al margen de conquistar tres puntos que el Eibar necesitaba como el comer tras embolsarse solo tres de 18 posibles en sus seis últimas citas, la remontada firmada frente al Albacete también sirvió para comprobar que incluir a sus dos delanteros juntos en el once resultó de lo más productivo.

Y dado que el plan funcionó, pese a que los manchegos se adelantaron hasta en dos ocasiones, lo lógico es pensar que el técnico donostiarra repetirá el mismo plan de acción que puso en liza en casa.

De ser así, en el flanco izquierdo volvería a situarse Toni Villa, que de prácticamente no disponer de minutos hasta su excelente papel en la primera ronda de la Copa frente al Náxara, ha pasado a convertirse en un productivo efectivo ofensivo.

Un esperado regreso

Además de la conocida ausencia del recién operado Adu Ares, San José sigue sin poder contar con Nolaskoain y Guruzeta, que avanzan en la recuperación de sus respectivas lesiones musculares, pero por primera vez en lo que va de temporada sí tendrá a su disposición a Ander Madariaga ocho meses después de la grave lesión del ligamento cruzado anterior que sufrió en su rodilla derecha en un partido en Cartagena a mediados del pasado mes de marzo.

Al igual que el pasado fin de semana, Sergio Álvarez figura en la convocatoria, esta vez con más opciones de volver a un once en el que Cubero repetirá tras reaparecer con una máscara protectora.

Sporting de Gijón Yáñez; Rosas, Pablo V., Perrín, Diego Sánchez; Corredera, Justin Smith; Dubasin, Gelabert, Óscar Cortés; Amadou. - Eibar Magunaghoitia; Cubero, Marco Moreno, Arbilla; Buta; Corpas, Martón, Toni Villa; Bautista. Campo: Ipurua (16.15 h.)

Árbitro: Sánchez Villalobos (andaluz).