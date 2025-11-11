Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Martón, en una portería de las instalaciones de Areitio. Morquecho
SD Eibar

Martón se sitúa al nivel de los mejores goleadores

Solo Bastón, Stoichkov y Aketxe aportaron más goles que los cinco que acumula el navarro en estas trece primeras jornadas del campeonato

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Desde que debutó como armero adelantando al Eibar en la jornada inaugural en Málaga, Javier Martón (Villafranca, Navarra, 1999) ha asumido la responsabilidad anotadora ... en el conjunto armero, y tras elevar a cinco su cuenta anotadora con el doblete firmado en su excelsa actuación ante el Albacete, el navarro está calcando las cifras firmadas por máximos goleadores azulgranas en la última década.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  2. 2 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  3. 3

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  4. 4 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  5. 5

    El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  6. 6 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  7. 7 El testimonio de una paciente en cuidados paliativos: «No me asusto, esto es morir con dignidad»
  8. 8

    Gipuzkoa planta cara al plumero de la pampa por su amenaza a la biodiversidad y a la salud
  9. 9

    Osakidetza implanta un sistema que mejora un 80% la seguridad de las cirugías pediátricas
  10. 10

    Solicitan 19 años de cárcel por maltratar y violar en Donostia a la que fue su mujer 40 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Martón se sitúa al nivel de los mejores goleadores

Martón se sitúa al nivel de los mejores goleadores