Martón se sitúa al nivel de los mejores goleadores

Desde que debutó como armero adelantando al Eibar en la jornada inaugural en Málaga, Javier Martón (Villafranca, Navarra, 1999) ha asumido la responsabilidad anotadora ... en el conjunto armero, y tras elevar a cinco su cuenta anotadora con el doblete firmado en su excelsa actuación ante el Albacete, el navarro está calcando las cifras firmadas por máximos goleadores azulgranas en la última década.

De hecho, solo Stoichkov, que ostenta el honor de ser el jugador del Eibar que más goles ha marcado en una temporada, así como Borja Bastón, el máximo realizador en un mismo curso en Primera, superan junto a Ager Aketxe los registros que el delantero ha rubricado en las primeras trece jornadas del campeonato.

El gaditano, que no se estrenó hasta que firmó dos dobletes consecutivos en la quinta y sexta jornadas de su primera temporada en el club armero (2021/22), acumuló siete dianas en las diez primeras jornadas, y aunque estableció la mejor marca anotadora con 21 goles , no pudo mantener el infernal ritmo que impuso en su inicio.

Borja Bastón, por su parte, también esperó hasta la quinta jornada para inaugurar su casillero con un doblete, al que añadió otros cuatro goles más a estas alturas del campeonato, pero debido a diversos problemas físicos solo pudo participar en quince partidos, en los que finalmente estableció el récord anotador en Primera con 18 goles.

También Ager Aketxe protagonizó un inicio de campaña de lo más alentador en su segundo y último año aquí al anotar seis goles en las primeras 13 jornadas, pero después solo pudo sumar otros cinco más en lo que restó de curso, todos ellos de penalti.

El promedio anotador de Martón –según las estadísticas marca cada 85 minutos– supera ya los guarismos establecidos por los recordados Sergi Enrich, Charles Dias, Kike García en sus inicios como azulgranas, así como al propio Bautista, máximo anotador hace dos campañas con 17 goles, aunque tardó nueve en abrir su cuenta goleadora y a estas alturas había marcado cuatro.

Hay que tener presente, además, que Javier Martón vio frenado en seco su ilusionante despegue inicial tras sufrir unas molestias musculares que le impidieron participar en los tres partidos siguientes a los dos inaugurales en los que marcó un gol en cada cita. Y aún así, ya es con diferencia el máximo realizador del equipo.

Pese a que Beñat San José tiene a Bautista como su principal referente ofensivo, la figura del navarro es tan trascendental, que el técnico donostiarra no ha dudado en alterar un sistema al que se aferraba para dar cabida juntos a los dos delanteros.

Feliz por una aportación que ha sido vital para que el equipo azulgrana haya escapado de unos puestos de descenso en los que cayó durante parte de la pasada jornada, comparte el mérito con el resto de sus compañeros, y en especial con el ariete de Errenteria, que como se pudo comprobar en las tres ocasiones que dispuso ante el Albacete, la suerte le está dando la espalda.

Detalle con Bautista

«Soy un delantero que siempre miro por el bien del equipo. Esta vez he sido yo el que he marcado, pero me gustaría recalcar el trabajo de Bautista, que ahora mismo no está teniendo la suerte de acertar, pero que hace un trabajo que se debe recalcar», declaró el navarro al término de un partido en el que marcó dos goles y forzó el penalti que dejó lanzar a Corpas. Próxima parada: el Molinón de Gijón, el domingo a las 16.15 horas.