Ipurua se engalana de cara al estreno

Casi tres meses después del último partido del pasado curso que el Eibar disputó ante el Córdoba, Ipurua se engalana para afrontar mañana (19.30 h.) el estreno como local de la temporada 25-26 ante el Granada. Con la esperanza de que los aficionados armeros hagan un alto en sus vacaciones para acudir a apoyar a su equipo. Los de Beñat San José se disponen a ofrecer sus mejores sensaciones para tratar de hacer bueno el empate (1-1) conseguido en la jornada inaugural vivida el pasado sábado en Málaga .

La cita tiene argumentos de sobra para ser considerada especial. Primero y ante todo, porque supondrá la presentación oficial del nuevo proyecto edificado por el club eibarrés. Pero, además, será la primera vez que el exarmero Juan Diego Molina, Stoichkov, pise el césped del que fue su hogar durante tres temporadas hasta que el verano pasado se despidió, pese a haber renovado por una temporada, para cumplir su sueño de jugar en Primera de la mano de un Alavés que abonó un millón de euros por su traspaso.

Fue la última de las aportaciones a la causa armera del gaditano, que lamentablemente para él, no logró el éxito esperado. Apenas fue titular en seis de los 16 partidos en los que vistió la camiseta albiazul en la primera vuelta de la pasada campaña.

El Granada apostó por él para cubrir la marcha del goleador Myrto Uzuni al Austin FC de la Major League Soccer estadounidense y, con los 12 millones que se embolsó por el albanés, el club nazarí no tuvo problema en abonar los 2,5 millones que el Alavés exigió por el extremo. Aunque sí fue uno de los fijos en el esquema de Fran Escribá cuando aterrizó en el Nuevo Los Cármenes, con la llegada de Pacheta en las tres últimas jornadas el técnico burgalés le colgó el cartel de transferible. De hecho, el atacante gaditano estuvo a un paso de recalar en el Al Wakrah, que también tiene en sus filas a Raúl de Tomás, pero aunque el club catarí puso 2,2 millones sobre la mesa, la pretensión del Granada de recuperar toda la inversión realizada por él dio al traste con la operación.

Todo apunta a que Pacheta no está por la labor de incluirle en sus planes para este curso, pese a que no le quedó más remedio que alinearle de inicio en el primer choque ante el Deportivo de la Coruña. A la espera de que llegue alguna oferta que satisfaga los intereses de los nazaríes, el club intenta cerrar la venta de Lucas Boyé al Alavés para poder inscribir a Souleymane Faye, Diego Hormigo, José Arnaiz y Jorge Pascual, los cuatro fichajes que no pudieron ser convocados en la primera cita liguera. Pacheta afirma que «a día de hoy podemos pensar en el ascenso»

Con su plantilla aún sin terminar de confeccionar debido a la imposibilidad de inscribir a sus fichajes por no cumplir el 'fair play' financiero, Pacheta tajante en su comparecencia de la previa del choque de su equipo ante el Eibar. «A día de hoy no se puede pensar en el ascenso, sino en ganar en Eibar. No pensemos en objetivos a largo plazo».

Resignado ante los problemas económicos del club nazarí, se mantiene a la espera de que se solucione las salida de Lucas Boyé, que no viajará por lesión junto a Insua, y Weissman «Tienen que salir unos para que entren otros. No soy jurista yo lo que quiero son cosas tangibles».