El capitán califica la Ciudad Deportiva como «todo un acierto». SD Eibar

Anaitz Arbilla

Capitán de la SD Eibar
«Estamos muy ilusionados de cómo llegamos a esta primera jornada»

A sus 38 años, el navarro completará una década como armero en una campaña que afronta con la ambición de competir «a gran nivel»

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 16 de agosto 2025, 06:41

El buen final de campaña que protagonizaron tanto él como el Eibar le convencieron para seguir vistiendo la camiseta armera por décimo año consecutivo. Emocionado ... por el impulso que supone la Ciudad Deportiva, tiene muchas esperanzas depositadas en el renovado proyecto que Beñat San José dirigirá desde el inicio.

