Anaitz Arbilla
A sus 38 años, el navarro completará una década como armero en una campaña que afronta con la ambición de competir «a gran nivel»
Letizia Gómez
Eibar
Sábado, 16 de agosto 2025, 06:41
El buen final de campaña que protagonizaron tanto él como el Eibar le convencieron para seguir vistiendo la camiseta armera por décimo año consecutivo. Emocionado ... por el impulso que supone la Ciudad Deportiva, tiene muchas esperanzas depositadas en el renovado proyecto que Beñat San José dirigirá desde el inicio.
– Décima temporada en el Eibar y la quinta en Segunda. ¿A eso se le llama cerrar el círculo?
– Es todo muy especial. Estar diez temporadas en un mismo club es muy complicado. He vivido todo tipo de sensaciones aquí. Cinco temporadas en Primera maravillosas, pese a que tuvieron su final, y otros cinco años en Segunda en los que he aprendido mucho, aunque nos haya quedado el sabor amargo de no haber conseguido el objetivo. Feliz de poder cumplir una décima temporada.
– Después de una larga espera, por fin ha podido estrenar la Ciudad Deportiva. ¿Incidió en su decisión?
– Para tomar la decisión de renovar no, pero la ilusión de estar en este nuevo proyecto es un plus más a la felicidad de continuar en este club. Me sentí bien al final de temporada y por eso decidí seguir, pero en el momento que vea que soy un lastre físicamente, seré el primero en irme.
– ¿Se echan de menos las preciosas vistas de Atxabalpe?
– Sinceramente, no. El trayecto era complicado y, comparado con las instalaciones que hay aquí, nada que ver. Era bonito, pero tras nueve temporadas allí, borrón y cuenta nueva.
– ¿Cree que va a suponer un antes y un después para el club?
– Ha sido un acierto total. Desde esta base podemos empezar a crecer en todos los estamentos. Es un proyecto con vistas a futuro, pero también a la hora de atraer a jugadores, que ya no tendrán un barracón como gimnasio. Es nuestro nuevo hogar y nos va a dar muchas alegrías.
– Ya están plenamente volcados en el estreno del sábado en La Rosaleda. Menudo comienzo.
– Jugamos ante un Málaga que se ha vuelto a ilusionar, pero nosotros vamos a hacer nuestro camino y estamos muy ilusionados de cómo llegamos a esta primera jornada. Es un estadio histórico que nos atrae y tenemos una gran ambición por traernos los tres puntos.
– Las pretemporadas no marcan tendencia, pero el Málaga viene de marcar diez goles, por los dos del Eibar. ¿Preocupados?
– En absoluto. No haber podido contar con tus dos delanteros en la pretemporada condiciona, pero no me preocupan los resultados, porque este período está para asimilar los conceptos tácticos del entrenador, para ir cogiendo la forma y que todos los que han llegado nuevos se vayan adaptando para empezar a competir a gran nivel. Para el estreno ya tenemos a un delantero centro y el equipo está concienciado de que se puede ganar y vamos a ir a por ello. Nos quedamos con lo que se vio ante el Alavés, ante el que competimos bien, generamos muchas ocasiones y nos tiene que servir para ver que hicimos daño a un equipo de Primera.
– Se ha apostado por una mezcla de veteranía y juventud, y en eso le corresponde un papel especial.
– A los que llevamos más tiempo nos corresponde transmitir el sentimiento y la filosofía no solo del club sino también de lo que pide la afición, un equipo humilde, que sea competitivo y que demuestre casta. Y los jóvenes que vienen nos tienen que contagiar su ilusión, mostrarnos el hambre que hace falta para competir al máximo.
– Vivió la primera destitución de un entrenador en una década, y ahora Beñat San José empieza de inicio con un proyecto ya suyo por completo. ¿Cómo se sienten?
– Estamos contentos, porque la temporada pasada acabamos a un gran nivel. Sin querer quitarle ningún mérito a Etxeberria, que hizo un trabajo innegable, necesitábamos ese 'click' que hicimos tras la llegada de Beñat. Yo estoy contento de haber podido disfrutar de los cuatro entrenadores que he tenido en estos diez años -en referencia también a Mendilibar y Garitano- les valoro mucho a todos. Beñat dio con la tecla. Es una persona muy intensa, que está muy encima y todos hemos captado el mensaje y su trabajo táctico es muy bueno.
– ¿Cómo resumiría en una palabra la sensación que transmite este vestuario?
– Humano. El año pasado también fue un vestuario maravilloso, que para los momentos delicados viene muy bien, pero en este curso se ha reunido un grupo muy bueno y nos estamos apoyando mucho entre nosotros.
