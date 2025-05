«He estado en varios equipos, pero como aquí, en ninguno»

Lastrado por una lesión de pubis que le ha impedido ofrecer su mejor rendimiento hasta que ha sido demasiado tarde, Peru Nolaskoain (Zumaia, 1998) asegura ... que tanto él como el resto del plantel se van a dejar la piel, empezando por el choque del lunes en Granada, para acabar el curso con buenas sensaciones que alimenten la ilusión de cara a un próximo curso en el que se sabe importante ante los muchos cambios que se van a producir.

– No será fácil superar la frustración del otro día con sanciones como la de Chema.

– Se vio un poco la frustración en esa acción de Chema. No debemos hacer esas cosas, pero al final uno tiene un límite también y lo sobrepasó. Le impusieron una sanción (cuatro partidos) que nos sorprendió, aunque al menos la han reducido a dos partidos.

– Un plus más de motivación de cara al partido ante el Granada, que apura sus últimos cartuchos para entrar en el playoff.

– Sí, vamos a un estadio bonito, en el que se juegan nada menos que entrar en el playoff, pero nosotros nos jugamos otras cosas como el seguir en esta línea en la que estamos a pesar de la derrota el otro día y terminar bien para seguir construyendo el proyecto del curso que viene.

– Habituados a lidiar con los de arriba, ¿cómo se lleva ver los toros desde la barrera?

– Bueno, el año ha sido muy largo, con muchos altibajos y al final si no eres regular en Segunda te quedas sin opciones. Cuando llegó Beñat le dimos un poco la vuelta a la situación, luego vinieron esos empates en los que muchos merecimos ganar, pero no lo hicimos y aquí no puntúan los méritos sino los goles. Cuesta asimilar no estar ahí después de los tres últimos años, pero se fueron jugadores importantes, vinieron otros y yo creo que todos los equipos necesitan un proceso que también ha traído cosas buenas que habrá que pulir para que el año que viene puede ser un año ilusionante.

– Siendo difícil desligar lo colectivo de lo individual, ¿cómo valora su rendimiento?

– No ha sido una temporada fácil porque arranqué casi sin hacer la pretemporada por el tema del pubis, luego me costó mucho coger mi tono físico y en mí se nota mucho, pero creo que a partir de la segunda vuelta he ido cogiendo ritmo y se ha visto un Peru mejorado, por lo que me quedo con esas buenas sensaciones.

– Hablaba de una irregularidad que se ha dejado sentir en la falta de estabilidad en el once, especialmente con Joseba Etxeberria, que solo repitió alineación en una ocasión.

– Cuando no te salen los resultados, como nos pasó con Joseba,lo intentas acertar con la tecla, pero no lo hicimos, no creo que por cuestión de Joseba, sino porque nadie estuvo al nivel que debió estar. Beñat ha apostado por un once más fijo y bueno creo que esa estabilidad también nos ha venido bien para intentar conseguir esos puntos que necesitábamos con urgencia y se ha visto un equipo mejorado.

Regenerar la ilusión «Terminar lo más arriba posible es importante para pulir sensaciones de cara a lo que queremos construir»

– Sin entrar a valorar los rumores sobre posibles idas y venidas, se perfila como uno de los veteranos de cara al próximo curso.

– Sí, ya voy para arriba. Voy a cumplir 27 este año, ya no soy aquel chaval de 20 años que prometía y ya tengo una edad. Estoy en el sitio donde quiero estar, es verdad que habrá gente que se irá, otros que vendrán, pero es lo que tiene el fútbol y, cuando vienes a un equipo con un objetivo y no se logra, la gente se busca otras plazas, otros sitios. Este año creo que pasará un poco lo mismo, no tan 'heavy' pero pasará, y el club trabajará para reforzarse lo mejor posible.

– Si se quiere volver a la política del déficit cero, el tijeretazo será importante.

– Hay que adaptarse a todas las situaciones y, lamentablemente el aspecto económico es más importante que nunca. Si lo tienes, te da muchas posibilidades. En nuestro caso tendremos que adaptarnos para tratar de cumplir los objetivos que nos marquemos.

– ¿Qué le lleva a sentirse tan armero?

– No lo sé, fue una sensación de cuando llegas a un sitio y te sientes como que estás en casa aunque no hayas estado mucho tiempo, creo que es una señal de que quizás es donde tienes que estar. He tenido opciones de ir a otros sitios, he estado en otros equipos en los que he estado a gusto, pero como aquí no he estado en ningún sitio y creo que ahora mismo es lo que valoraba mi cabeza, valoraba mi cuerpo y creo que venir aquí fue la decisión correcta.