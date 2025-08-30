Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marco Moreno en uno de los entrenamientos en Areitio. Félix Morquecho

Marco Moreno

Central de la SD Eibar
«Me encantó oír sonar la sirena de Ipurua, es mítica»

Central de la SD EIbar ·

El central canario de 24 años saborea su gran inicio de campaña en el Eibar formando una pareja bien avenida con Arbilla en el eje de la zaga

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 30 de agosto 2025, 06:22

Marco Moreno (Las Palmas, 2001) es uno de los jóvenes fichajes que ha caído de pie en el Eibar. Formando pareja en el centro de ... la zaga junto a Arbilla, ha dotado a la defensa de una solidez que quiere seguir explotando de la mano de un proyecto liderado por Beñat San José.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3 Rescatan un velero que estaba a la deriva con dos franceses a bordo en la Zurriola
  4. 4

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  5. 5

    La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler
  6. 6 Sigue en directo la Operación Retorno
  7. 7

    Sergio: «Me ha costado sentir a Sadiq cerca, ha estado más fuera que dentro»
  8. 8

    Los cinco descartes ya no entrenan en Zubieta
  9. 9

    El Ayuntamiento de Hondarribia repite los horarios y ubicaciones para el Alarde y Jaizkibel el día 8
  10. 10 Pide disculpas el alcalde navarro que decidió eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Me encantó oír sonar la sirena de Ipurua, es mítica»

«Me encantó oír sonar la sirena de Ipurua, es mítica»