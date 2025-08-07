Un empate para seguir creciendo esta pretemporada

El Eibar lo intentó de todas las maneras ayer, pero el conjunto armero se tuvo que conformar con un empate a cero ante al ... Real Oviedo Femenino en su tercer partido amistoso de la pretemporada en Cayón (Cantabria). Eso sí, las impresiones en el terreno de juego son cada vez mejores conforme avanza la pretemporada del conjunto de Iñaki Goikoetxea.

El Eibar que se enfrentó ayer al Oviedo no es el mismo que jugó hace una semana contra CFF Madrid. Los fichajes ya comiezan a aportar cada vez más, las formaciones y tácticas van cuajando y el equipo está cogiendo fuerza partido a partido. Para el encuentro contra el Oviedo, Iñaki Goikoetxea propuso un once diferente al que había elegido en Madrid. Aunque mantuvo a Elena Valej, Carmen, Emma Moreno y Uranga, cambió al resto de jugadoras para dar entrada a Astralaga, en portería, Garazi, Patri Ojeda y Altonaga; Iara, Mireia y Guezala.

Tras llegar al descanso, Goikoetxea introdujo modificaciones, pruebas en esta pretemporada para intentar llevarse la victoria en Cayón. Saltaron al campo Carla, L. Camino, Belem, Guereñu y Nati Caño. Estos cambios no surtieron efecto, tampoco lo hicieron los de Sara Martín, Karolina y Apellaniz en el minuto 75. Tras el empate en este tercer partido de pretemporada, el conjunto armero mira ya su próximo encuentro, este sábado, cuando se enfrente en un triangular con la Real Sociedad y Osasuna.