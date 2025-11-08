Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Dura derrota postrera para el Eibar B SDE

El Eibar B pierde en el minuto 93 por un gol desde el centro del campo del Mutilvera

El Real Unión quiere hacer bueno el empate ante el Gernika ganando al Basconia y el Beasain se mide al Utebo

MARIO LERA

Mallabia.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:48

La La irregularidad del Eibar B de esta temporada quedó patente con una inesperada y postrera derrota ante la Mutilvera navarra (1-2). Un ... auténtico golazo del revulsivo Bujanda desde el mediocampo en el minuto 93 sorprendió a Bermejo y deshizo las tablas del duelo de la Ciudad Deportiva Eibar, donde el conjunto armero perdió por tercera vez, además de contabilizar otras dos derrotas como visitante.

