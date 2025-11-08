El Eibar B pierde en el minuto 93 por un gol desde el centro del campo del Mutilvera

La La irregularidad del Eibar B de esta temporada quedó patente con una inesperada y postrera derrota ante la Mutilvera navarra (1-2). Un ... auténtico golazo del revulsivo Bujanda desde el mediocampo en el minuto 93 sorprendió a Bermejo y deshizo las tablas del duelo de la Ciudad Deportiva Eibar, donde el conjunto armero perdió por tercera vez, además de contabilizar otras dos derrotas como visitante.

El entrenador del Eibar B, Íñigo Pérez, colocó de referentes ofensivos a Zubiria, Jon López y Endika ante un rival de la zona baja de la clasificación. El choque comenzó con gran intensidad por parte de ambos conjuntos. Los primeros minutos fueron de máxima igualdad y de disputas en la medular. Poco a poco, el filial armero fue imponiéndose en la posesión. La Mutilvera, parapetado en defensa con línea de cinco, buscó su oportunidad mediante rápidas transiciones por las bandas.

Eibar B Bermejo; Anartz, Pastor, Llorente, Sarasketa; Aguirre (Óscar García, min. 60), Marc Delgado, Asenjo (Miguel, min. 83); Zubiria (Marcos, min. 60), Jon López (Ekain, min. 70) y Endika (Ekaitz, min. 83). 1 - 2 Mutilvera Ángel Fraga; Roncal, Morte, Biesa, Lizarraga, Eloi Goñi (Tiago, min. 77); Aranguren (Ardanaz, min. 84), Hugo Terés; Iván Martínez (Bujanda, min. 65), Xabi Goñi (Banzo, min. 77) y Telletxea (Goiko, min. 77). Goles 0-1 Telletxea (min. 27). 1-1 Endika (min. 52). 1-2 Bujanda (min. 93).

Árbitro Álvarez Ordóñez (Comité asturiano). Enseñó tarjeta amarilla a Endika, Llorente, Pastor, Zubiria; Biesa, Eloi Goñi y Xabi Goñi.

Incidencias 200 espectadores en la Ciudad Deportiva Eibarf

La primera ocasión clara fue del Eibar B, un envío en largo a la espalda de la defensa que sorprendió al portero, y Jon López recogió el balón y su disparo, demasiado flojo, terminó golpeando el poste. Del posible 1-0 se pasó al 0-1. Iván Martínez sirvió un centro medido desde la derecha que Telletxea cabeceó con potencia al fondo de la portería de Bermejo en el minuto 27. Un mano a mano del local Endika se resolvió por encima del travesaño a modo de última oportunidad del primer tiempo.

Ninguno de los entrenadores realizó sustituciones al paso por los vestuarios de la Ciudad Deportiva Eibar. Los locales se mostraron muy superiores al comienzo del segundo tiempo. A ello le añadieron la circunstancia de establecer la igualada a los siete minutos de la reanudación, cuando Endika aprovechó un balón suelto dentro del área para conectar una volea imparable.

La igualada elevó el nivel de superioridad del Eibar B. Óscar García y Marcos fueron los primeros relevos introducidos por Íñigo Pérez. La Mutilvera optó por replegarse, dando por bueno el empate, pero una triple permuta visitante hizo modificar la tendencia del encuentro. La entrada de Banzo y Goiko revitalizó por completo el entramado ofensivo de la Mutilvera, mientras que el Eibar B fue perdiendo frescura y confianza. Ni siquiera la incorporación de Miguel y Ekaitz devolvió la manija a los locales. La balanza quedó desnivelada de manera inesperada en el minuto 93: Bujanda recogió el balón en mediocampo, levantó la cabeza, observó al portero Bermejo adelantado y marcó de lanzamiento lejano, un auténtico golazo que dejó totalmente descolocados a los aficionados del Eibar B. Ambos equipos igualan a 11 puntos en la zona media de la clasificación del Grupo 2 de Segunda Federación.

El Eibar B encadena tres jornadas sin conocer el triunfo. Su siguiente partido será el próximo domingo (17.00 horas) contra la UD Logroñés en el Nuevo Las Gaunas.

Basconia contra el Real Unión

El Real Unión quiere hacer bueno su último empate contra el Gernika en Gal y busca hoy (17.00 horas) ganar a domicilio ante el Basconia. El conjunto irundarra quiere mantener la buena dinámica y tratará de llevarse los tres puntos para situarse en los puestos nobles de la tabla.

El Beasain, inmerso en una dinámica completamente diferente, se medirá hoy (17.00 horas) al Utebo en Santa Ana. El equipo dirigido por Mikel Arruabarrena buscará lograr su primera victoria a domicilio y escalar posiciones en la clasificación para intentar salir de la zona de descenso.