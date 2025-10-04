Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carmen Álvarez se lamenta de la ocasión que Cata Coll le desbarató en la recta final. SD Eibar
Eibar 0 - 4 Barcelona

El Eibar se llena de dignidad ante un Barça que ensayó su debut en Champions

Un destacable desempeño defensivo acompañado por la gran actuación de Astralaga evita un festín anotador del insaciable líder

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:21

Perder nunca es plato de buen gusto para nadie, pero pese a lo que pueda indicar el marcador, caer dando la cara ante un Barcelona ... siempre imparable supone un refuerzo moral para el Eibar femenino, que planteó una batalla más que digna ante un rival que aprovechó la cita de Ipurua para rotar, pero también para ensayar su inminentre estreno en la Champions, el martes (21.00 h.) ante el Bayern de Munich.

