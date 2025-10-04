El Eibar se llena de dignidad ante un Barça que ensayó su debut en Champions

Perder nunca es plato de buen gusto para nadie, pero pese a lo que pueda indicar el marcador, caer dando la cara ante un Barcelona ... siempre imparable supone un refuerzo moral para el Eibar femenino, que planteó una batalla más que digna ante un rival que aprovechó la cita de Ipurua para rotar, pero también para ensayar su inminentre estreno en la Champions, el martes (21.00 h.) ante el Bayern de Munich.

Sabiendo que era una causa perdida, Iñaki Goikoetxea también prescindió de inicio de Arene y Laura Camino, dos de sus indiscutibles junto a Mireia Masegur, en su caso ausente en la lista aquejada de unas molestias musculares.

Pero en su afán por padecer el menor mal posible, mantuvo poblada su defensa incrustando en el centro de la línea a una Alimata Belem que demostró valer para un roto y para un descosido.

Eibar Astralaga; Guereñu (Patri Ojeda, m. 61), Etxezarreta, Alimata, Carla Andrés, Garazi Facila; Iara Lacosta, Amaia Iribarren (Arene Altonaga, m. 61), Elena Valej (Laura Camino, m. 85), Emma Moreno (Malen Uranga, m. 74; Opa Clement (Carmen Álvarez, m. 74). 0 - 4 Barcelona Cata Coll; Ona Batlé (Aitana Bonmatí, 69), Marta Torrejón, Mapi León (Irene Paredes, m. 59), Salma Palalluelo; Clara Serrajordi (Patri Guijarro, m. 59), Vicky López, Alexia Putellas (Kika Nazaret, m. 59); Graham Hansen, Ewa Pajor (Kika Nazaret, m. 69), Sidney. Goles: 0-1, Clara Serrajordi (m. 14). 0-2, Vícky López (m. 53). 0-3, Graham Hansen (m. 53). 0-3. Graham Hansen (m. 73). 0-4, Salma Palalluelo (m. 96)

Árbitra: Alicia Espinosa Ramos, del comité técnico madrileño.

Incidencias: 1.143 espectadores acudieron a Ipurua.

Tanto ella como el resto siguieron al pie de la letra un guión que contemplaba la posibilidad de que la escuadra culé quisiera resolver la papeleta para recrearse justo antes de emprender una nueva andadura europea.

Y eso es lo que pareció que iba a ocurrir cuando la joven canterana blaugrana de solo 17 años Clara Serrajordi abrió el marcador antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora al apuntarse su primer gol con el equipo dirigido por Pere Romeu.

Lejos de descomponerse, las armeras apretaron los dientes y con Eunate Astralaga sacando las garras en la portería, lograron alcanzar el descanso con esa mínima desventaja que reflejaba el excelente trabajo defensivo realizado ante un Barcelona que tuvo el balón prácticamente todo el rato en su poder.

Trabajo numantino

Pero quedaba todo un mundo por delante en una segunda mitad en la que el tanto de Vicky López al poco de arrancar resultó ser toda una declaración de intenciones de las catalanas.

Jugar en el que para muchos es el mejor equipo del mundo está muy caro, por lo que no hay lugar para la relajación en sus filas. Todas se quieren lucir, y más cuando se presenta la posibilidad de engordar aún más el saco de goles que ya venía repleto con 27 tantos en cinco partidos, es decir, a más de cinco goles por partido.

El tanto que la noruega Graham Hansen aportó a falta de los últimos 15 minutos de juego les situó más cerca de cumplir su aspiración de mantener el ratio goleador, pero por mucho afán que mostraron después de que ambos técnicos empezaran a oxigenar a su equipo llevando a cabo todos los cambios permitidos, las blaugrana se quedaron a las puertas de conseguirlo ante el numantino trabajo colectivo de todo el bloque eibarrés.

Y eso que la colegiada les regaló ocho largos minutos de prolongación, que el Barcelona aprovechó para cerrar el marcador definitivo ya en el minuto 96 con un último gol de Salma Palalluelo, que solo tuvo que empujar el rechace que Eunate dejó a sus pies tras repeler un fuerte disparo de Marta Torrejón.

Nada que reprochar a la portera vizcaína, al contrario, puesto que su repertorio de paradas que incluyó una gran estirada con la que rechazó un remate de Aitana Bonmatí, fue una de las claves para que el Eibar no se dejara castigar por su todopoderoso rival.

Tenerife y Real en el Horizonte

La satisfacción del trabajo bien hecho debe servir para fortalecer una confianza que será necesaria para afrontar el exigente calendario que se le avecina en lo que resta del mes de octubre. Y es que su siguiente cita le llevará a viajar el domingo 12 de octubre (12.00 h.) al estadio del Akeki Tenerife, asentado en la cuarta posición tras su victoria en el feudo de la Real Sociedad (1-2), precisamente el siguiente rival al que las armeras recibirán en Ipurua el siguiente domingo, 19 de octubre, también a las 12.00 horas.

El derbi guipuzcoano dará paso al primer parón liguero.