El Eibar encara el derbi «como una oportunidad para dar un gran paso»

Visita hoy al Athletic con la intención de abrir más hueco con el descenso, mientras que la Real visita mañana al Espanyol con la moral por las nubes

Letizia Gómez
Imanol Troyano

Letizia Gómez e Imanol Troyano

Eibar | San Sebastián

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Justo después de que el pitido inicial suene en Ipurua, el primer equipo femenino encara hoy en Lezama (16.30 horas) su segundo derbi ... vasco de la temporada, en este caso ante un Athletic que, acostumbrado a pelear por ocupar las posiciones cabeceras, se encuentra más apurado que nunca sin poder escapar de una zona de peligro de la que solo le separa un punto.

