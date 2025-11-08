El Eibar encara el derbi «como una oportunidad para dar un gran paso»

Justo después de que el pitido inicial suene en Ipurua, el primer equipo femenino encara hoy en Lezama (16.30 horas) su segundo derbi ... vasco de la temporada, en este caso ante un Athletic que, acostumbrado a pelear por ocupar las posiciones cabeceras, se encuentra más apurado que nunca sin poder escapar de una zona de peligro de la que solo le separa un punto.

Tras apuntarse el primer triunfo de la campaña en Ipurua ante el Dépor Abanca gracias a un espectacular gol de Sara Martín (1-0), las armeras se presentarán en el feudo rojiblanco cargadas de confianza y optimismo por reeditar el éxito del pasado curso, en el que lograron asaltar Lezama por primera vez. «Tenemos motivos para ser optimistas, aunque sabemos que nos espera un partido muy duro ante un rival muy exigido», afirmó ayer Iñaki Goikoetxea en vísperas de una visita en la que esperan enlazar su segunda victoria consecutiva por primera vez en el presente curso. «Es algo muy difícil de conseguir en esta categoría, pero estamos con confianza para hacerlo», añadió el debarra.

Con la tranquilidad que les concede los 10 puntos que le mantienen en la décima plaza, la escuadra eibarresa busca hurgar en la herida de un equipo bilbaíno que aún no sabe lo que es ganar, ni fuera ni en casa, aunque Goikoetxea recuerda que «tan solo han perdido tres partidos, dos de ellos ante el Barcelona y el Real Madrid».

En cualquier caso y con el crecimiento experimentado gracias a las victorias precedentes logradas en los feudos del Levante y el Tenerife, el entrenador azulgrana ve este nuevo derbi como «una oportunidad para dar un gran paso adelante», aunque avisó de que «somos dos equipos que marcamos pocos goles».

La vuelta de Mireia Masegur al eje de la zaga ha supuesto todo un impulso para una bloque muy aguerrido en defensa, pero que «cada vez nos vamos soltando más en ataque. Hemos encontrado el camino para crecer y evolucionar».

Como ya es sabido, Eunate Astralaga si estará a disposición de Goikoetxea porque el Athletic no le impuso la 'cláusula del miedo' que sí estipuló para Amaia Iribarren y Garazi Facila, las otras dos cedidas por la entidad rojiblanca.

Se antoja importante al menos puntuar, puesto que antes del segundo parón de selecciones, previsto para finales de mes, el Eibar deberá enfrentarse a Espanyol, con un punto menos en la tabla, y al Real Madrid.

Arturo no se descentra

Por otro lado, la Real visita mañana (16.00 horas) al Espanyol con la moral por las nubes después de vencer la pasada jornada al todopoderoso Barcelona. Arturo Ruiz quiso pasar página de la victoria ante el conjunto culé y declaró ayer en Zubieta que la única manera de asimilar el triunfo es «poniendo el foco desde hace días en el Espanyol». No cree que su equipo vaya a recibir una bofetada ante el conjunto perico por falta de concentración. «No va a pasar. Nadie puede garantizar un buen resultado, pero el equipo no va a competir peor que la semana pasada».

Consideró que «el respeto que tengamos de los rivales vendrá por lo que hagamos con constancia», no solo por la victoria ante el Barcelona. «O hacemos un partido lo más cerca posible de la excelencia o no volveremos con los tres puntos», concluyó el técnico madrileño.