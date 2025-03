Amaia Gorostiza confiesa que despedir a Joseba Etxeberria ha sido uno de los tragos más amargos que ha tomado en sus casi diez años como ... presidenta del Eibar, pero la situación requería de una reacción que, afortunadamente, ha llegado de la mano de Beñat San José.

– Después de tres años pegando en el larguero del ascenso, ¿se veía en la tesitura de sufrir por no bajar este año?

– Son cosas que en algún momento sí pasan por tu cabeza, lo que pasa que, efectivamente, después de 'subidones' tan fuertes vividos y de caídas emocionales tan desoladoras que hemos tenido estos años, al final hacen mella y pesan anímicamente.

– Más que nunca, se impone gestionar bien esas emociones.

– No es plato de buen gusto estar en la situación que estamos, pero hay que aceptarlo y saber gestionarlo lo mejor posible. Y es cierto, ha habido un momento en que hemos dicho 'uff', pero bueno, creo que se toman acciones y nuestra obligación es mirar hacia arriba sin perder de vista lo que viene por detrás, lógicamente, pero en un sentido positivo.

– La situación era tan inquietante que se han visto obligados a firmar el despido de un entrenador por primera vez en este club en 15 años.

–Sí, sí, así es. Es un trago no deseado por nadie y yo creo que en este club no somos de efectuar estas destituciones y el tiempo lo demuestra, que en 15 años no se había producido ninguna. Lamentablemente, llega un momento en el que realmente ves que hay cosas que no están funcionando como pensamos que deberían y hay que tomar decisiones, por muy duras que sean. Y es una gran pena, porque no hay nada que achacar a Joseba Etxeberria. Solo tenemos fantásticas palabras para él y para Lucho (Luis Prieto, preparador físico) y para Jorge Pérez (segundo entrenador), pero es que hay momentos en que necesitas aportar algo diferente. Esto no se produce de la noche a la mañana, lógicamente, ya veníamos desde finales de noviembre hablando sobre el tema e intentando poner medios para cambiar y revertir la situación. Es una decisión muy fuerte, muy dura. Sobre todo porque aprecias a las personas, pero por responsabilidad como máxima representante de la entidad hay muchas veces que hay que dejar de lado tu corazón y tomar decisiones drásticas.

– ¿Quizás tenían en mente lo ocurrido en la última temporada de Mendilibar?

– En aquel momento sentíamos verdadera lealtad hacia Mendilibar por todo lo que habíamos vivido juntos. Pasamos por una pandemia que fue terrible. Nos vimos todos encerrados en nuestras casas, sin competición y con el equipo en una situación muy delicada. Nunca pensamos que el equipo iba a retomar la competición con tanta fuerza, pero después de salir de aquel encierro espantoso se salvó la temporada. En la siguiente el brío disminuyó, las cosas se torcieron, pero entonces sentíamos que debíamos ser leales a él. Esta vez hemos tratado de poner soluciones para revertir la caída que venimos sufriendo, porque necesitábamos una reacción rápida y eficiente.

– Él ha pagado los platos rotos de un plantel que confeccionó César Palacios. ¿Qué responsabilidad le corresponde al director deportivo en esta situación?

– En esta casa se han confeccionado los planteles siempre consensuados con el cuerpo técnico, osea que si hay alguna responsabilidad es compartida.

– Sí, pero uno ya está fuera del club y el otro no.

– Vamos a ver cómo termina la temporada y ya analizaremos el por qué no se ha sabido sacar lo mejor de esta plantilla.

– Beñat San José ha frenado la caída, pero no me negará que la apuesta por todo un desconocido ha sido de lo más arriesgada.

– Es una persona que ha estado en nuestra agenda desde hace un tiempo. Se ha seguido la trayectoria, se le conoce y tenemos muy buenas referencias. Era nuestra primera opción, con la cual hemos tenido muchísima suerte. Realmente necesitábamos un cambio y entendimos que era la persona adecuada. Es de aquí, viene con nuevas sensaciones, ha estado siguiendo al Eibar durante mucho tiempo.

– Ha conectado de inmediato con una afición que tiene el corazón vapuleado.

– En lo poco que lleva ha demostrado que está cerca de la afición. Es consciente de lo trascendental que es tenerla cerca.

– La victoria ante el Almería ha devuelto la sonrisa y la calma, pero si alguien sabe de sorpresas desagradables…

– Vamos a confiar en que la mejora del equipo nos permita salir de ahí abajo.

– Pero también hay que ponerse en el peor de los escenarios.

–Nosotros siempre hacemos los presupuestos barajando distintas tesituras. Con eso ya te estoy diciendo que el club estaría preparado para soportar ese golpe

– No hay que olvidar que hay que devolver los 41 de los 68 millones que les correspondía de los fondos CVC. ¿Sería posible hacerlo desde Primera RFEF?

– Están todos los supuestos contemplados.

– ¿Para qué pedir prestado si ya había de sobra en la caja?

– Lo primero que hay que aclarar es que no es un crédito sino un préstamo participativo a interés cero. Si tú tienes un millón de euros en tu banco, y yo te digo que te dejo otro millón de euros y no te voy a cobrar nada, tú lo gastas en lo que necesitas, mientras tu millón lo inviertes para sacarle rentabilidad. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, utilizando el dinero del CVC mientras le sacamos una rentabilidad al nuestro mediante inversiones. De hecho, ese dinero ya se está devolviendo con parte de los ingresos de la televisión.

– La caja que tanto engordó en Primera ha sufrido un agujero de unos 21 millones y sigue bajando. ¿Hasta cuándo?

– Lo que ha sufrido un agujero es la cuenta de resultados de la caja. Nosotros continuamos generando unos ingresos recurrentes para poder mantener esa hucha y nos tiene que valer para que este club sea sostenible en el tiempo esté en la categoría que esté. Debemos seguir minimizando gastos e intentar aumentar los ingresos para alcanzar el déficit cero que queremos lograr ya la temporada que viene.

– Tras los 2,5 millones de pérdidas previstos se avecina un gran tijeretazo.

– Pero es que lo tenemos que hacer. Nuestra capacidad de ingresos es muy limitada, porque vivimos de la televisión. Peleamos y sacamos todo lo que podemos, pero nos falta proyección.

– La ciudad deportiva será una realidad este mismo año, ¿no?

– Queremos hacer ya la pretemporada allí. Aunque la inauguración no se realizará hasta que el edificio principal esté más terminado, podremos ir haciendo uso de las instalaciones.

– Que han pasado de un coste previsto de 18 a 30 millones, mientras que el plazo de ejecución de las obras también se está eternizando...

– Los primeros perjudicados somos nosotros. El aumento del coste de los materiales y las modificaciones del proyecto han incrementado mucho el coste y en el factor tiempo ha intervenido muchísimo el retraso en toda la tramitación administrativa y burocrática. El comienzo se dilató mucho, porque había que construir una rotonda y un vial. El derrumbe del vertedero, la pandemia... No es que lo ralentizase, es que lo paralizó todo.

– Pero de 18 a 50 meses hay un trecho...

– Desde el momento en que hemos empezado la obra hemos ido en el tiempo planificado. No hemos parado y el resultado final va a superar con creces el anteproyecto que presentamos, que era mucho más pequeño que lo que nosotros estamos haciendo ahora, precisamente porque los fondos CVC nos han dado la oportunidad de mejorarlo mucho y dotarlo de cinco campos, con una grada a dos vistas, techada, con un edificio debajo de las gradas que va a contener absolutamente todo el fútbol base, con despachos, gimnasio, con un montón de servicios y con un edificio para el primer equipo masculino que va a tener absolutamente de todo.

– ¿Pero la viabilidad de ese proyecto no estaba calculada sobre los 18 millones iniciales?

– Nosotros hemos ido recalculando absolutamente todo, incluso la viabilidad y puedo decir que el Eibar y la ciudad deportiva son viables y sostenibles estemos en la categoría que estemos. Ten en cuenta que el hecho de estar en la ciudad deportiva nos va a quitar de otros gastos, aunque el mantenimiento va a costar un poco más que lo que gastamos ahora en alquilar los diferentes campos que utilizamos,

– En 2016 se cumplirán 10 años de su acceso al cargo.

– Fue una cosa absolutamente inédita y algo que pensábamos que iba a ser temporal, y ya van a hacer 10 años. La experiencia está siendo impresionante, no me arrepiento en absoluto. Tienes momentos mejores y peores, pero al final es una experiencia muy enriquecedora a nivel personal, a nivel profesional, y yo creo que, no sé, hasta ahora por lo menos, lo he hecho lo mejor que he sabido, lo mejor que he podido, poniendo todo mi empeño y todo mi corazón en este proyecto. He sacrificado mucho por este proyecto y lo he hecho por Eibar, por mi pueblo, con todo mi corazón. Y he sufrido, y sufro mucho.

–¿Y le queda mucha cuerda?

– Quedan unos años de mandato pero siempre hemos dicho que ir hay que ir haciendo relevos, pero con mucha cautela y cabeza, porque es mucha responsabilidad.