Un Eibar en barrena cae al descenso más de dos años después

La realidad de un equipo de fútbol está sujeta a múltiples interpretaciones y expuesta a multitud de condicionantes, pero los números son los que son ... y al fin y al cabo lo único que cuenta para establecer la clasificación. Esos resultados van adquiriendo valor conforme avanza el campeonato y transcurridas 16 jornadas, como sucede en el caso del Eibar, esos números comienzan a ser relevantes porque, aunque es cierto que la Segunda División es muy larga, ha transcurrido ya más de un tercio de campeonato, por lo que esa trayectoria delata algo más que un mal arranque de temporada.

Precisamente un mal inicio de liga fue lo que llevó al Eibar a ocupar un puesto de descenso en la jornada 5 de la temporada 2023/2024. En aquella campaña, con Joseba Etxeberria al frente, el equipo azulgrana arrancó con una victoria y cuatro derrotas, lo que no le impidió terminar el campeonato en tercera posición, peleando por el ascenso directo hasta el final. Aquel 9 de septiembre de 2023, tras perder por la mínima en Burgos, el equipo era colista y fue hasta este domingo la última vez que el conjunto armero había ocupado una posición de descenso a la que ha regresado después de una trayectoria en caída libre que le ha llevado a ganar uno de sus últimos diez partidos en los que apenas ha sumado siete puntos de treinta posibles.

Y es que el Eibar es el peor equipo de la categoría de los últimos dos meses junto al Andorra. Los de Beñat San José han sumado cinco derrotas, cuatro empates y un único triunfo, ante el Albacete en Ipurua por 3-2. En estos diez partidos, el Eibar ha encajado la friolera de 17 goles, lo que contrasta poderosamente con los seis primeros partidos del campeonato en el que los armeros apenas encajaron cinco.

El 9 de septiembre de 2023, tras perder en la quinta jornada en Burgos, el Eibar era colista, aunque terminaría tercero

El problema de la debilidad defensiva se ha visto agravado por su escasa efectividad de cara a la portería contraria, ya que únicamente ha marcado ocho goles y tres de ellos fueron los de la referida victoria ante el Albacete. En cuatro de esos diez encuentros no ha visto puerta y dos de ellos fueron en Ipurua.

El hasta hace poco fortín del Eibar perdió su condición hace una semana con la derrota frente a un Zaragoza que jugó muchos minutos en inferioridad numérica, aunque lo cierto es que tampoco fue capaz de ganar antes a Deportivo de La Coruña, Castellón y Leganés. Sin los puntos de casa era necesario una mejoría a domicilio, pero el Eibar no gana un partido lejos de su estadio desde el 12 de mayo en el Nuevo Los Cármenes de Granada, siendo el segundo peor visitante tras el Sanse con dos puntos sumados.

Beñat San José, señalado

Y como cada vez que vienen mal dadas, las miradas del aficionado apuntan al banquillo. La figura de Beñat San José ha comenzado a ser muy cuestionada y las preguntas en torno a su futuro han comenzado a surgir en sus comparecencias.

No acostumbra a ser el Eibar un equipo que destituya entrenadores a la ligera. De hecho, cuando decidió prescindir la pasada temporada de Joseba Etxeberria hacía 15 años –Ángel Viadero en 2010– que el club no tomaba tal decisión.

El técnico elgoibartarra fue despedido tras la jornada 27 y una racha que le había llevado a sumar seis puntos de los últimos 24, con el equipo clasificado en 18ª posición.

La llegada de Beñat San José al equipo supuso un revulsivo que permitió al Eibar finalizar la temporada sin agobios en la novena plaza tras ganar tres de los últimos cuatro encuentros, pero tras un inicio de la presente campaña algo más discreto, el conjunto armero parece haber entrado en barrena.

Con Beñat San José al frente el Eibar ha sumado 42 puntos en 31 partidos, los mismos que Mirandés, Granada y Cádiz, pero menos que Racing de Santander (65), Almería (53), Deportivo de La Coruña (50), Burgos (44) y Albacete y Castellón (43).

En plena caída libre, el Eibar deberá afrontar este miércoles un difícil examen copero en Pasaron frente al Pontevedra (21.00 h.) y el domingo estará obligado a derrotar en Ipurua a la Cultural Leonesa (18.30 h.) para cortar su mala dinámica liguera y frenar su descenso a los infiernos.