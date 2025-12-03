El Eibar se aferra a la Copa para mitigar sus males ligueros

El Eibar se presentará hoy (21.00, TVGalicia 2) en Pontevedra con el deseo y la necesidad de servirse un sorbo copero que ejerza de ... panacea para mitigar los males que padece en la competición liguera. Relegado a los puestos de descenso tras las dos recientes derrotas en las que ha recibido seis goles por solo uno anotado, busca levantar su moral antes de recibir el domingo a la Cultural Leonesa logrando el billete para una tercera ronda que le podría permitir recibir a un equipo de enjundia en Ipurua.

«Es muy importante ganar porque supondría pasar de ronda y tener la opción de disputar otro partido copero, tal vez en Ipurua. También nos ayudaría a levantar la moral tras las dos últimas derrotas que nos han dejado tocados», admitió ayer el entrenador Beñat San José.

La expedición armera ha viajado sin las tres bajas que el club dio a conocer tras emitir un parte médico en el que figuran Aleix Garrido, aquejado de molestias en la musculatura abdominal oblicua, así como dos jugadores que ni siquiera participaron en Santander: Jair Amador, que presenta una rotura en el músculo isquiotibial de la pierna derecha, y Xeber Alkain, con molestias musculares en el aductor derecho.

Unas ausencias que condicionan los planes de Beñat San José, puesto que dada la carga de minutos que acumulan efectivos como Cubero, Marco Moreno y el capitán Arbilla, todo apunta a que alguno de los mediocentros tenga que retrasar su posición para conformar el eje de la zaga junto a Arambarri.

Buena parte de los boletos para ocupar esa plaza los tiene Nolaskoain, suplente en El Sardinero, de forma que Olaetxea jugaría en la medular, probablemente junto a Javi Martínez, puesto que Sergio también está entre los armeros que más ha participado en lo que va de campeonato.

Al dibujo ofensivo volverán Magunazelaia, Toni Villa y Bautista, que se cayó del once en la última cita, mientras que está por ver si los recién recuperados Madariaga y Adu Ares están en condiciones de salir de inicio en un choque en el que tendrán que hacer frente a la ilusión del Pontevedra, undécimo clasificado del Grupo I de Primera RFEF.

Este emparejamiento trae a la memoria históricos enfrentamientos como el que deparó el ascenso de los gallegos tras imponerse en el playoff de ascenso en Ipurua en la campaña 83/84 o el que dejó para la posteridad el gol del mítico Garmendia de portería a portería en 1989.

Después de apear al Ourense tras forzar la prórroga en el minuto 95 y resolver después en la tanda de penaltis, los de Rubén Domínguez suspiran por regalar a su afición una victoria. «Ellos vienen dolidos de ese 4-0, están en una situación complicada en liga y quizás es una oportunidad para jugadores menos habituales pensar que si hacen un buen partido el domingo pueden salir de inicio y hacerse con el puesto. Lucharemos y seguro que el Eibar se va a acordar de lo que es Pasarón, esperemos que porque queden eliminados», dijo ayer el técnico.