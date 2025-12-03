Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Magunazelaia realiza un pase en el gélido entrenamiento de ayer SDEibar
Pontevedra-Eibar (21.00, TVGalicia 2)

El Eibar se aferra a la Copa para mitigar sus males ligueros

«Pasar de ronda nos levantaría mucho la moral», admite el entrenador San José, con el equipo en puestos de descenso directo

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:10

Comenta

El Eibar se presentará hoy (21.00, TVGalicia 2) en Pontevedra con el deseo y la necesidad de servirse un sorbo copero que ejerza de ... panacea para mitigar los males que padece en la competición liguera. Relegado a los puestos de descenso tras las dos recientes derrotas en las que ha recibido seis goles por solo uno anotado, busca levantar su moral antes de recibir el domingo a la Cultural Leonesa logrando el billete para una tercera ronda que le podría permitir recibir a un equipo de enjundia en Ipurua.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  2. 2 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  3. 3 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  4. 4 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  5. 5 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  6. 6 Alberto Chicote acude a San Sebastián con su duelo de restaurantes para buscar la mejor merluza
  7. 7

    Los profesores vascos perciben los sueldos más altos del Estado con diferencias de hasta 540 euros
  8. 8

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  9. 9

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica
  10. 10

    Insausti tiende la mano a los okupas de Martutene que quieran reinsertarse y salgan del edificio antes del jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Eibar se aferra a la Copa para mitigar sus males ligueros

El Eibar se aferra a la Copa para mitigar sus males ligueros