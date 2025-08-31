Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
SD Eibar

Dos equipos azulgrana con varias historias entrelazadas

Se toparon en Primera División y ahora Eibar y Huesca afrontan su quinto curso en Segunda, a la que cayeron en 2021

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

La visita que el Eibar llevará a cabo mañana (19.30 ) al Alcoraz de Huesca, la segunda salida del curso tras la jornada inaugural en ... Málaga (1-1), supone todo un cruce de historias entrelazadas entre dos clubes que comparten mucho más que el color azulgrana de sus primeras equipaciones. De hecho, los vínculos que asemejan a ambas entidades van más allá del hecho de que en el conjunto oscense militen los exazulgranas Óscar Sielva, Sergi Enrich y Álvaro Carrillo, mientras que en las filas armeras, Jair Amador y Javi Martínez atesoran un pasado más o menos reciente en el equipo aragonés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3 «Lo estaban pasando muy mal, se les veía con miedo»
  4. 4

    Iriarte-Enea, asador sin sobresaltos
  5. 5

    La Real ata la compra de Carlos Soler
  6. 6

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  7. 7

    El racismo y la xenofobia están detrás de más de seis de cada diez delitos de odio en Gipuzkoa
  8. 8

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  9. 9

    El club txuri-urdin también es optimista con el fichaje de Yangel Herrera del Girona
  10. 10 Ictus ocular: qué es y cómo detectar sus señales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dos equipos azulgrana con varias historias entrelazadas

Dos equipos azulgrana con varias historias entrelazadas