Dos equipos azulgrana con varias historias entrelazadas

La visita que el Eibar llevará a cabo mañana (19.30 ) al Alcoraz de Huesca, la segunda salida del curso tras la jornada inaugural en ... Málaga (1-1), supone todo un cruce de historias entrelazadas entre dos clubes que comparten mucho más que el color azulgrana de sus primeras equipaciones. De hecho, los vínculos que asemejan a ambas entidades van más allá del hecho de que en el conjunto oscense militen los exazulgranas Óscar Sielva, Sergi Enrich y Álvaro Carrillo, mientras que en las filas armeras, Jair Amador y Javi Martínez atesoran un pasado más o menos reciente en el equipo aragonés.

Las similitudes entre los dos rivales que encaran su quinta temporada consecutiva en la segunda categoría tras haber descendido juntos de Primera al final del curso 2020/21, empiezan desde la forma en la que ambos se crearon, puesto que si el Eibar nació en 1940 fruto de una fusión entre la Unión Deportiva Eibarresa y el Club Deportivo Gallo, la SD Huesca surgió en 1960 de la alianza formada entre el Club Deportivo Huesca, que fue campeón de España de aficionados en 1931 y su heredero, la Unión Deportiva Huesca. La primera victoria en la categoría la consiguió ante el Eibar (2-0) en la tercera jornada en El Alcoraz.

El destino quiso que el primer partido de los altoaragoneses en Primera tuviera lugar en Ipurua ante el Eibar, al que se impuso por un 1-2 que quedó para siempre grabado en su historia. Lejos de lograr la estabilidad que el Eibar consiguió hasta acumular siete años en Primera, el Huesca descendió al término de esa misma campaña, casualmente de la mano del Eibar. Una vida llena de coincidencias.