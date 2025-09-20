Casi cuatro años después de la última vez que se vieron las caras por última vez, Ipurua acogerá mañana (18.30 horas) la reedición del ... derbi ante la Real Sociedad B, un partido con una gran connotación emotiva para Beñat San José, formado y forjado tanto como futbolista y como entrenador en una cantera txuri-urdin que lleva en el corazón.

Sin embargo, volcado ahora en cuerpo y alma en el conjunto armero, el técnico donostiarra dejó muy claro ayer en su comparecencia previa en Areitio, que sus sentimientos realistas quedarán aparcados cuando suene el pitido inicial de un duelo entre guipuzcoanos que espera disfrutar con una nueva victoria en casa. «No cabe duda de que es un partido muy especial para mí, porque es allí dónde me formé. Eso estará siempre, pero cuando empiece el partido será como otro rival. Es el derbi guipuzcoano y tenemos que disfrutarlo, pero también competirlo bien para conseguir la victoria».

Y ya advierte de antemano que «vamos a tener que hacer las cosas muy bien y tener mucha creatividad en ataque», porque en su opinión el filial blanquiazul es un equipo «muy bien trabajado» por Jon Ansotegi e Imanol Agirretxe, dos hombres de la casa «que viven el fútbol con pasión» y que han logrado construir un bloque muy sólido, «con mucho virtuosismo arriba, con gente joven con chispa y talento, que juegan con mucha confianza y muchos automatismos, gracias a un gran planteamiento táctico que tienen muy asumido».

De hecho, no dudó en destacar que el hecho de que el Sanse esté de nuevo de vuelta en Segunda División cinco años después de su histórico ascenso a la categoría de plata «habla muy bien del trabajo de cantera que se está haciendo en Zubieta».

Pese a que la derrota en Cádiz escoció, las numerosas ocasiones generadas evidencian que el problema fue una cuestión de falta de eficacia, algo en lo que San José ha incidido de manera especial esta semana con un trabajo específico y dice haber «visto muy motivados a los jugadores».

Porque insiste en que todos tienen la ambición que quiere el Eibar muestre siempre. «Ante todo queremos que nuestro nivel competitivo sea alto», no solo para buscar la victoria, sino también para establecer una «imprescindible comunión con la afición».

Se muestra esperanzado en poder volver a contar con Javier Martón después de tres semanas lesionado, mientras que Alex Garrido es duda por un proceso febril que no acaba de superar.