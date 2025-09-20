Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Beñat San José y Jon Ansotegi en sus respectivas conferencias de prensa. FÉLIX MORQUECHO

Beñat San José

Entrenador del Eibar
«Es un derbi especial para disfrutar y ganar»

Eibar y Real Sociedad B disputan mañana (18.30 h) el primer derbi guipuzcoano de Segunda de la temporada. El escenario será Ipurua, donde los de Beñat San José no han cedido ni un solo punto en lo que va de curso. Los de Ansotegi buscarán sumar su primera victoria a domicilio

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Casi cuatro años después de la última vez que se vieron las caras por última vez, Ipurua acogerá mañana (18.30 horas) la reedición del ... derbi ante la Real Sociedad B, un partido con una gran connotación emotiva para Beñat San José, formado y forjado tanto como futbolista y como entrenador en una cantera txuri-urdin que lleva en el corazón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  2. 2 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  5. 5 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes
  6. 6 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  7. 7

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  8. 8

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  9. 9 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  10. 10

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Es un derbi especial para disfrutar y ganar»

«Es un derbi especial para disfrutar y ganar»