San José charla con el capitán Arbilla en un entrenamiento en Areitio. MORQUECHO
Eibar

El declive armero debe parar en seco

La mala trayectoria fuera, donde solo ha sumado un punto de 18 posibles, empuja a la zona baja a un Eibar que tampoco se sostiene en Ipurua

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

La quinta derrota consecutiva lejos de Ipurua ha encendido las alarmas en el Eibar. Con solo un punto de 18 posibles fuera, solo una ... Real Sociedad B que lo ha perdido todo fuera de su estadio, le impide llevar colgado el cartel de peor visitante de la categoría. Una situación que no es nueva, pero que comenzó a tomar un cariz más que preocupante desde que el conjunto de Beñat San José también empezó a fallar en Ipurua, donde apenas ha sido capaz de amarrar tres empates en sus últimas apariciones en un estadio que está perdiendo su efecto.

