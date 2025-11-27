Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero Joseba Unamuno, junto a la presidenta de la SD Eibar Amaia Gorostiza en Ipurua

El Consejo del Eibar defiende hoy su gestión en plena crisis deportiva

La entidad detallará los más de 5 millones de pérdidas que presentan sus cuentas en la asamblea que se celebrará en Ipurua a las 19.00 horas

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:41

Comenta

La sala de prensa de Ipurua sustituye hoy a El Coliseo como escenario central de la Junta General de Accionistas que comenzará a las 19. ... 00 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  2. 2

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  3. 3

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  4. 4

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  5. 5 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en San Sebastián
  6. 6 Lleva al Servicio Vasco de Salud a las autoridades por discrepancias en su dirección postal
  7. 7

    «Aún falta que un alto cargo policial nos diga que nunca debieron matar a Mikel»
  8. 8

    La estación Centro-La Concha del Topo culmina su revestimiento de hormigón para entrar en servicio en 2026
  9. 9 Oculta durante 16 años su matrimonio para cobrar 311.000 euros de pensión de viudedad: «La boda fue un paripé»
  10. 10 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Consejo del Eibar defiende hoy su gestión en plena crisis deportiva

El Consejo del Eibar defiende hoy su gestión en plena crisis deportiva