El Consejo del Eibar defiende hoy su gestión en plena crisis deportiva

La sala de prensa de Ipurua sustituye hoy a El Coliseo como escenario central de la Junta General de Accionistas que comenzará a las 19. ... 00 horas.

Un marco propio en el que el Consejo de Administración someterá a aprobación unas pérdidas de 1,9 millones de euros en la temporada 24/25 y una estimación de 5 millones de déficit de cara a este ejercicio. Resultado de la falta de ingresos provenientes de la venta de jugadores, pero también de la consolidación de proyectos como la ciudad deportiva de Areitio.

La habitual presentación anual de las cuentas ante los accionistas coincide con el peor momento deportivo del conjunto que dirige Beñat San José.

Los mandatarios azulgranas encaran la Junta lejos de cumplir su objetivo de alcanzar el déficit cero. Pese a que en el pasado ejercicio consiguieron reducir un 20% las pérdidas presupuestadas, de 2,3 a 1,9 millones de euros, esta vez presentarán una previsión en la que los números rojos se elevan hasta los 5,29 millones antes de impuestos.

El tijeretazo que se ha llevado a cabo en la configuración del actual plantel, cuyo gasto se ha reducido hasta los 7,3 millones, un 45% menos que el bloque que afrontó la primera de las tres campañas en las que el Eibar repartió la ayuda compensatoria por el descenso, los 10,2 millones de la cifra de negocio fijada para este año no da, ni de lejos para cubrir los gastos que supone competir en la categoría de plata, así como que el primer equipo femenino esté disputando su tercera campaña consecutiva en la máxima división