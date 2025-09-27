Conjurado para proteger Ipurua ante un líder letal

Con las emociones a flor de piel tras imponerse en el derbi guipuzcoano (2-1), el Eibar se dispone a afrontar una batalla de altura ... para mantener intacto su fortín ante un Deportivo de la Coruña que ha asaltado el liderato liguero a golpe de goleadas. De hecho, en palabras de Beñat San José, sus pupilos se enfrentarán al «mejor equipo de la categoría ahora mismo».

Los gallegos, solo en sus dos últimos partidos, en los que ha vapuleado al Mirandés (1-5) y al Huesca (4-0), ya han sumado los mismos goles que figuran en el casillero anotador los armeros, por lo que el reto de proteger la condición de invicto en casa es todo un reto para los locales.

Aún sin la efectividad que sí ha demostrado la escuadra gallega, el Eibar también puede presumir de tener a sus dos delanteros plenamente inspirados tras dejar atrás las respectivas lesiones que les han mermado en este inicio de competición.

Porque tras el debut de Javier Martón que marcó en los dos primeros partidos que disputó antes de sufrir una lesión muscular, el estreno goleador de Jon Bautista en el derbi ha elevado al máximo la confianza en una punta de ataque que sea capaz de mitigar los problemas que se le han acumulado al técnico en defensa.

Y es que, como se temía, Beñat San José perderá durante varias semanas a Aritz Arambarri por una rotura fibrilar en el isquiotibial derecho, el hasta ahora encargado de suplir a Arbilla, quien cumplirá su último partido de sanción. Por lo que, con la probable titularidad de Jair Amador, que dejó excelentes sensaciones cuando le tocó sustituirle ante el Sanse, la única duda reside en saber en cuál de los dos delanteros confiará de inicio.

Una máquina goleadora

En similar tesitura se encuentra el preparador del Deportivo. Aunque de primeras está confiando en Mulattieri, la irrupción goleadora del ariete neerlandés, Eddahchouri, que marcó un 'hat trick' saliendo desde el banquillo ante el Mirandés y anotó el cuarto y definitivo de la goleada ante el Huesca, lo deja en un mar de dudas.

El Eibar «tendrá que explotar sus mejores virtudes» para ganar hoy. «Hay más de tres puntos en juego», concluye el técnico donostiarra, quien confía en que sus aficionados «motiven» a sus pupilos en un choque crucial.