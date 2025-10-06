El uno por uno del Ceuta - Eibar
La temprana expulsión de Buta afectó a un Eibar que no pudo neutralizar el gol del Ceuta al filo del descanso
Eibar
Lunes, 6 de octubre 2025, 10:35
Por tercera vez, el conjunto armero no logró puntuar fuera de casa y esta derrota merma sus aspiraciones de continuar en la parte alta de ... la tabla.
Jonmi
2
Vacilante. Llegó a tocar el cabezazo con el que Younees encarriló el triunfo ceutí y al inicio de la segunda mitad no atajó un balón que Kuki Zalazar no aprovechó.
Cubero
2
Atareado. Tuvo que jugar a pierna cambiada en el lateral izquierdo para cubrir el hueco del expulsado Buta.
Marco Moreno
3
Irregular. El canario padeció los mismos problemas que sus compañeros.
Nolaskoain
2
Desorientado. Situado en el eje de la zaga tras su buen papel ante el Deportivo, dejó que Youness rematara solo .
Buta
1
Expulsado. El lateral portugués vio la primera tarjeta roja de su carrera en el primer cuarto de hora después de que el árbitro comprobara que la plancha a Aisar por la que le amonestó inicialmente merecía mayor castigo.
Sergio
3
Consistente. Se dejó la piel en su estreno como titular.
Aleix Garrido
2
Mesurado. Se retiró tocado al descanso.
Corpas
2
Reprimido. El jienense no encontró ninguna rendija por la que colarse.
Magunazelaia
2
Insulso. Con el equipo encerrado, el eibarrés no entró en juego y fue sustituido tras el descanso.
Adu Ares
1
Sacrificado. Pagó el pato de la expulsión de Buta al ser sustituido por Álvaro Rodríguez a la media hora de juego.
Bautista
3
Deseoso. Tuvo el empate en sus botas en la segunda mitad.
Álvaro
2
Vacilante. No fue capaz de despejar un balón con el que Kuki Zalazar asistió a Youness Lachhab para adelantar al Ceuta.
Martón
2
Vigoroso. Pudo empatar con un cabezazo a las manos de Vallejo.
Javi Martínez
1
Espontáneo. Añadió dinamismo al ataque.
Gurzeta
3
Animado. Generó una ocasión que Bautista no concretó.
Arbilla
1
Retornado. Volvió tras cumplir cuatro partidos de sanción.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión