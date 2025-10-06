El uno por uno del Ceuta - Eibar

Por tercera vez, el conjunto armero no logró puntuar fuera de casa y esta derrota merma sus aspiraciones de continuar en la parte alta de ... la tabla.

Jonmi 2

Vacilante. Llegó a tocar el cabezazo con el que Younees encarriló el triunfo ceutí y al inicio de la segunda mitad no atajó un balón que Kuki Zalazar no aprovechó.

Cubero 2

Atareado. Tuvo que jugar a pierna cambiada en el lateral izquierdo para cubrir el hueco del expulsado Buta.

Marco Moreno 3

Irregular. El canario padeció los mismos problemas que sus compañeros.

Nolaskoain 2

Desorientado. Situado en el eje de la zaga tras su buen papel ante el Deportivo, dejó que Youness rematara solo .

Buta 1

Expulsado. El lateral portugués vio la primera tarjeta roja de su carrera en el primer cuarto de hora después de que el árbitro comprobara que la plancha a Aisar por la que le amonestó inicialmente merecía mayor castigo.

Sergio 3

Consistente. Se dejó la piel en su estreno como titular.

Aleix Garrido 2

Mesurado. Se retiró tocado al descanso.

Corpas 2

Reprimido. El jienense no encontró ninguna rendija por la que colarse.

Magunazelaia 2

Insulso. Con el equipo encerrado, el eibarrés no entró en juego y fue sustituido tras el descanso.

Adu Ares 1

Sacrificado. Pagó el pato de la expulsión de Buta al ser sustituido por Álvaro Rodríguez a la media hora de juego.

Bautista 3

Deseoso. Tuvo el empate en sus botas en la segunda mitad.

Álvaro 2

Vacilante. No fue capaz de despejar un balón con el que Kuki Zalazar asistió a Youness Lachhab para adelantar al Ceuta.

Martón 2

Vigoroso. Pudo empatar con un cabezazo a las manos de Vallejo.

Javi Martínez 1

Espontáneo. Añadió dinamismo al ataque.

Gurzeta 3

Animado. Generó una ocasión que Bautista no concretó.

Arbilla 1

Retornado. Volvió tras cumplir cuatro partidos de sanción.