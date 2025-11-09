El Athletic sonríe a costa del Eibar

A la décima jornada llegó la primera victoria del Athletic, y al Eibar le tocó precisamente ser la víctima de esa situación. Campos, exjugadora ... del Eibar, y la revulsiva Azkona, a pase de la propia Campos, se repartieron los goles del derbi de Lezama, al que acudieron menos de 650 espectadores y que empezó con mucha polémica, puesto que a los seis minutos, la colegiada catalana Acevedo Dudley anuló, a instancias del videoarbitraje, un tanto a la visitante Opah Clement al considerar que cometió falta al comienzo de la jugada.

El mejor arranque del Eibar en Lezama registró otra ocasión, a balón parado, la cual finalizó a través de un remate algo blando de Etxezarreta que Nanclares tuvo que sacar con el pie. El partido se trabó por momentos y el Athletic sintió la presión de no haber logrado el triunfo en las nueve primeras jornadas del campeonato.

Athletic Nanclares, Elexpuru, Landaluze, Bibi, Nevado, M. Zubieta, Oguiza (Valero, m. 67), Ortega (Azkona, m. 67), Pinedo (Amezaga, m. 77) Agote (Zugasti, m. 87), Campos (Baños, m. 87). 2 - 0 Eibar Astralaga, Carla (Adela, m. 90), Patri Ojeda, Etxezarreta, Altonaga (Elena Valej, m. 77), Camino, Belem, Sara M., Mireia (Uranga, m. 77) O. Clement (Carmen, m. 66), E. Moreno (Iara, m. 77). Goles: 1-0, m. 49: Campos. 2-0, m. 80: Azkona.

Árbitra: Ainara Acevedo (colegio catalán). Amonestó a la visitante Carla.

Incidencias: 633 espectadores en Lezama.

El primer intento con peligro de las locales correspondió a la mediapunta Clara Pinedo, que buscó sorprender mediante una volea escorada por encima del travesaño de la portería de Astralaga, jugadora del Athletic cedida al Eibar por segunda temporada consecutiva. Poco más ocurrió durante una primera parte sin goles y de bastantes imprecisiones.

Ninguno de los entrenadores, Javi Lerga e Iñaki Goikoetxea, realizó sustituciones al paso por los vestuarios de Lezama aunque el panorama sí se modificó notablemente a los pocos minutos de la reanudación. El Athletic salió bastante inspirado al segundo tiempo y, además, tuvo el acierto de tomar ventaja pronto. Un centro de Agote desde la banda izquierda al área pequeña fue punteado al fondo de la portería por Campos, si bien Astralaga se quedó muy cerca de desviar el disparo.

Más corazón que cabeza

Campos marcó así su primer tanto con el Athletic, después de hacer el trasvase desde Ipurua el pasado verano. El rumbo del encuentro se quedó a punto de cambiar unos minutos después: Opah Clement se hizo con el esférico tras una mala cesión atrás de Zubieta e intentó sorprender a Nanclares, pero su lanzamiento se perdió por línea de fondo. El cuadro armero, sin agobios clasificatorios superado el ecuador de la primera vuelta liguera, puso más corazón que cabeza sobre el terreno de juego.

La primera batería de sustituciones deparó la incorporación de la visitante Carmen y de las locales Valero y Azkona. La propia Carmen tuvo alguna aproximación peligrosa. Sin embargo, el Athletic dispuso de muchos espacios para hacer daño al contragolpe.

De esa manera llegó la diana de la sentencia. Tres minutos después de la segunda retahíla de permutas, en el 80, la revulsiva Azkona aprovechó un balón al espacio servido por Campos para superar desde la frontal del área a Astralaga y, así, refrendar la primera victoria del Athletic esta temporada.

El segundo tanto hizo bajar los brazos al Eibar, que a partir de ese momento dejó de creer verdaderamente en sus opciones de sacar algo positivo de Lezama. Pese a ello, la armera Valej, que dio una chispa más al equipo, estuvo cerca de recortar diferencias con un remate de cabeza que no supo dirigir a portería. En el tiempo añadido, no se le concedió un tanto a la local Azkona por fuera de juego. El siguiente partido del Eibar será el próximo domingo (18.30 horas) contra el Espanyol en Ipurua.