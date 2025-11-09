Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Sara Martín persigue a Nevado, en Lezama. ATHLETIC
Liga F

El Athletic sonríe a costa del Eibar

El conjunto armero se convierte en la primera víctima de la temporada para las vizcaínas en un encuentro que se decidió en la segunda mitad

Andoni Lizarraga

Lezama

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

A la décima jornada llegó la primera victoria del Athletic, y al Eibar le tocó precisamente ser la víctima de esa situación. Campos, exjugadora ... del Eibar, y la revulsiva Azkona, a pase de la propia Campos, se repartieron los goles del derbi de Lezama, al que acudieron menos de 650 espectadores y que empezó con mucha polémica, puesto que a los seis minutos, la colegiada catalana Acevedo Dudley anuló, a instancias del videoarbitraje, un tanto a la visitante Opah Clement al considerar que cometió falta al comienzo de la jugada.

