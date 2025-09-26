Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Eibar celebra un gol contra el Sanse De La Hera
SD Eibar

De ser el más adinerado al 12º en cinco años

El Eibar ha pasado de tener el límite salarial más alto del último lustro en Segunda a verse superado por once clubes

Letizia Gómez

Viernes, 26 de septiembre 2025, 06:48

La recién estrenada Ciudad Deportiva de Areitio demuestra el gran crecimiento y provecho que el Eibar sacó de sus siete temporadas en Primera, pero los ... cuatro años que lleva en Segunda también le han pasado una costosa factura económica. Y es que tal y como apuntó César Palacios tras el cierre del mercado veraniego de fichajes, «no somos el Eibar que bajó a Primera», en clara referencia a lo mucho que ha menguado el límite salarial del club armero, que en este último lustro ha pasado de ser el que ha manejado el mayor cupo de gasto, con más de 30 millones a su disposición en la campaña 21/22, la siguiente a la de su descenso, a verse rebasado por once equipos en el presente curso.

