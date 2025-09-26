De ser el más adinerado al 12º en cinco años

La recién estrenada Ciudad Deportiva de Areitio demuestra el gran crecimiento y provecho que el Eibar sacó de sus siete temporadas en Primera, pero los ... cuatro años que lleva en Segunda también le han pasado una costosa factura económica. Y es que tal y como apuntó César Palacios tras el cierre del mercado veraniego de fichajes, «no somos el Eibar que bajó a Primera», en clara referencia a lo mucho que ha menguado el límite salarial del club armero, que en este último lustro ha pasado de ser el que ha manejado el mayor cupo de gasto, con más de 30 millones a su disposición en la campaña 21/22, la siguiente a la de su descenso, a verse rebasado por once equipos en el presente curso.

La compensación generada por su prolongada estancia en la máxima categoría permitió que la escuadra armera dispusiera de 30 millones de euros para encarar su primer intento de volver a la élite, seguido muy de cerca por el Granada (29), Valladolid (29) y Leganés (26). Lamentablemente, el dinero no dio la felicidad al Eibar, que como todo el mundo recuerda padeció el infausto 'Alcorconazo' que le dejó sin un ascenso que sí consiguieron los pucelanos, así como el Almería, que apenas superaba los 10 millones de tope salarial y el Girona, que supuestamente solo contaba con cuatro millones, pero eso sí, amparado bajo el poderoso brazo del Manchester City.

Un gigantesco golpe moral que vino acompañado de un gran tijeretazo en las cuentas de la temporada 22/23, en la que el gasto deportivo se redujo en más de la mitad, situándose en 13 millones de euros. Una cifra que aún le mantenía entre los tres más poderosos de la categoría, solo superado por el Granada (29) y el Leganés (19). Pero una vez más, solo los nazaríes aprovecharon su superioridad para subir acompañados por la UD Las Palmas (11,5) y Alavés, que tras ayudarse de la ingeniería fiscal para elevar de 10 a 18 millones su margen, acabó dejando en el camino al propio Eibar y al Levante en el playoff de ascenso.

El remanente de la ayuda al descenso que había distribuido entre los tres primeros años tras bajar le permitieron contener los recortes en la siguiente temporada, en la que dispuso de 11 millones que tampoco le permitieron cumplir su sueño, al caer eliminado a manos del Oviedo en la primera semifinal de la promoción de ascenso.

Con la llegada de los fondos CVC, el año pasado también logró disponer de poco más de 10 millones, superado por el potencial del Cadiz (19), Elche (15), Oviedo (12,5), Racing (12,5), Tenerife (12) y Zaragoza (11,7).

Sin embargo, los 8.9 millones que LaLiga le ha impuesto como tope este año le relegan a la duodécima plaza, por debajo de equipos como el Deportivo (11.4), el líder que mañana visitará Ipurua.