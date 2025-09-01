El 1x1 de los jugadores del Eibar ante el Huesca Valoración individual de los armeros en la derrota en el Alcoraz

Letizia Gómez Eibar Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:54 Comenta Compartir

Jonmi 4

Tajante. Evitó que el exarmero Óscar Sielva en los primeros minutos al repeler un disparo del de Olot en los primeros minutos.

Cubero 2

Contenido. El flanco ... defendido por el vizcaíno fue un recurrente camino de entrada para los oscenses.

Marco Moreno 3 Discreto. Cortó un peligroso pase de Julio Moreno en la primera mitad, pero también estuvo implicado en el error colectivo en el gol de Enrich. Arbilla 1 Desconcertante. Fue expulsado en el tiempo de prolongación por agarrar del cuello a su excompañero Óscar Sielva. Buta 2 Cohibido. Su tímida oposición no impidió que el exarmero Carrillo ejecutara a Magunagoitia con un testarazo y su aportación no mejoró. Sergio 2 Oculto. No impuso su veteranía. Aleix Garrido 3 Discontinuo. Corpas 3 Frenado. Prácticamente todos sus intentos de llegar al área contraria fueron contenidos por Arribas. Guruzeta 3 Aplacado. Magunazelaia 4 Excelso. Apareció cuando peor lo estaba pasando su equipo para neutralizar el tanto de Carrillo al aprovechar un fallo defensivo tras un saque en largo de Magunagoitia. Xeber 3 Complaciente. El meta oscense le privó de la gloria de marcar el segundo justo antes del descanso Bautista 1 Sin ritmo. Hodei 1 Secundario. Álvaro 1 Confuso. Vio una tarjeta. Olaetxea 1 Conciso debut. Adu Ares 1 Intrascendente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión