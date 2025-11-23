El 1x1 de los jugadores del Eibar ante el Zaragoza

Frustrado. Llegó a rozar al lanzamiento de Soberón desde los once metros sin conseguir repelerlo como si lo hizo Andrada.

Confundido. Concedió el claro penalti ... del empate maño al sacar el brazo de forma instintiva para tratar de cortar una falta colgada por Valery.

Marco Moreno 3

Jovial. Pese a los problemas que le generó Kenan Kodro, aportó el taconazo que provocó el penalti por mano de Valery que erró Bautista.

Nolaskoain 4

Intermitente. Abrió su cuenta en Liga con un cabezazo a la salida de un córner, pero falló en el despeje en el segundo gol visitante.

Arbilla 4

Motivado. Andrada le privó de marcar en un lanzamiento de falta directa y también se le fue otra tentativa lejana.

Corpas 3

Vehemente: Puso toda la carne en el asador, sin conseguir que sus pases encontraran rematador.

Sergio 3

Comprometido. El avilesino se vio condicionado por una tarjeta que finalmente le llevó a ser sustituido tras el descanso.

Aleix Garrido 4

Sutil. El pase de cucharita que le sirvió a Martón es un botón de muestra de la calidad técnica que atesora.

Toni Villa 4

Detallista. Su tino a la hora de colgar los córners deparó el gol que puso por delante al Eibar.

Martón 3

Agudo. Andrada le rechazó un cabezazo a bocajarro en la primera mitad y otro remate cara a cara tras un regalito de Aleix.

Bautista 2

Impreciso. Trató de ajustar al palo el penalti con el que pretendía marcar su segundo gol, pero Andrada adivinó sus pretensiones

Xeber 1

Fallón.

Álvaro 1

Superado.

Olaetxea 1

Doblegado

Javi Martínez 1

Intrascendente.

Magunazelaia 1

Insulso.