El 1x1 de los jugadores del Eibar ante el Albacete Valoración individual de los armeros en su victoria

El equipo celebrando uno de sus goles.

Letizia Gómez Eibar Domingo, 9 de noviembre 2025, 06:55

Jonmi 4

Enrabietado. Llegó a tocar el cabezazo de Javi Villar a la salida del córner que Jefté acabó remachando, pero después lo rechazó todo, incluida una falta lateral botada a portería or Agus Medina.

Cubero 2

Entrecortado. Enfundado en una máscara protectora, el bilbaíno reapareció de inicio sin poder evitar que Jefté le ganara la posición para remachar el rechace.

Marco Moreno 3

Un error en el despeje pudo costar el empate en la eterna prolongación final.

Arbilla 3

Javi Villar le superó en el salto para cabecear el córner que deparó el primer gol visitante. Pasada la media hora marcó un gol que se le anuló por fuera de juego.

Buta 2

Frenado. El brasileño sufrió atrás y apenas pudo avanzar hacia arriba.

Olaetxea 3

Batallador. Trabajó a destajo en la medular, pero no siempre con éxito.

Aleix Garrido 4

Fino. Se echaban en falta centros como el pase filtrado con el que Martón puso el 2-2.

Corpas 4

Desviado. Forzó el rechace de Lizoain que deparó el primer penalti anotado por Martón.

Martón 5

Enchufado. Forzó el penalti que anotó, estuvo a punto de remontar el gol visitante inicial y logró el tanto del empate a dos.

Toni Villa 3

Esmerado. Generó numerosas acciones de peligro.

Bautista 3

Desventurado. Tendrá pesadillas con el remate que se le marchó por encima del larguero con la portería abierta para él poco después del primer cuarto de hora.

Sergio 2

Sensato.

Xeber 3

Osado. Tuvo en sus botas el 4-2 en la recta final.

Álvaro 3

Concienzudo.

Javi Martínez 1

Fogoso.

Magunazelaia 1

Punzante.