El 1x1 de los jugadores del Eibar ante el Almería
Valoración individual de los armeros en la derrota
Eibar
Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:26
Jonmi
2
Desolado. No se dejó sorprender por la picardía de Melamed, aunque el córner que concedió fue el inicio de la tortura que padeció en Almería.
Álvaro
2
Apresurado. Alternó pérdidas de balón con pases como el que le dio en la primera mitad a Javi Martínez, que no encontró portería.
Marco Moreno
3
Discutible. Contagiado por el desorden generalizado.
Arbilla
3
Concienzudo. Repelió con determinación en el segundo palo un remate de Mulattieri al inicio de la segunda mitad.
Buta
1
Doblegado. El lateral opuso muy poca resistencia en un costado por el que el Almería se coló como y cuando quiso.
Olaetxea
3
Sobrepasado. Si el Almería plantó el camping en el área armera fue porque la línea medular no cumplió en materia de contención.
Aleix Garrido
1
Anulado. Rodeado de jugadores con mucha experiencia y calidad, el joven de Ripoll no pudo sacar a pasear la suya.
Corpas
1
Desviado. Un forcejeo con Alex Muñoz a la hora de defender un córner le costó ser castigado con un penalti y una tarjeta amarilla, y también erró en el otro saque de esquina que deparó el segundo tanto indálico.
Javi Martínez
3
Afectuoso. Fue el más incisivo en el arranque de su primer partido como titular esta temporada.
Xeber
2
Dudoso
Bautista
2
Infructuoso. Tuvo media ocasión.
Magunazelaia
1
Implicado.
Martón
1
Brioso. Dispuso de una buena oportunidad para marcar.
Toni Villa
2
Gentil. Salió dispuesto a marcar un gol que reportara alguna esperanza y sirvió el córner con el que que Arbilla recortó distancias.
Arambarri
1
Gale
Hugo García
1
Canterano. Otro fruto del fútbol base que debuta.