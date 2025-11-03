El 1x1 de los jugadores del Eibar ante el Almería Valoración individual de los armeros en la derrota

Álvaro no encuentra soluciones entre sus compañeros.

Lunes, 3 de noviembre 2025

Jonmi 2

Desolado. No se dejó sorprender por la picardía de Melamed, aunque el córner que concedió fue el inicio de la tortura que padeció en Almería.

Álvaro 2

Apresurado. Alternó pérdidas de balón con pases como el que le dio en la primera mitad a Javi Martínez, que no encontró portería.

Marco Moreno 3

Discutible. Contagiado por el desorden generalizado.

Arbilla 3

Concienzudo. Repelió con determinación en el segundo palo un remate de Mulattieri al inicio de la segunda mitad.

Buta 1

Doblegado. El lateral opuso muy poca resistencia en un costado por el que el Almería se coló como y cuando quiso.

Olaetxea 3

Sobrepasado. Si el Almería plantó el camping en el área armera fue porque la línea medular no cumplió en materia de contención.

Aleix Garrido 1

Anulado. Rodeado de jugadores con mucha experiencia y calidad, el joven de Ripoll no pudo sacar a pasear la suya.

Corpas 1

Desviado. Un forcejeo con Alex Muñoz a la hora de defender un córner le costó ser castigado con un penalti y una tarjeta amarilla, y también erró en el otro saque de esquina que deparó el segundo tanto indálico.

Javi Martínez 3

Afectuoso. Fue el más incisivo en el arranque de su primer partido como titular esta temporada.

Xeber 2

Dudoso

Bautista 2

Infructuoso. Tuvo media ocasión.

Magunazelaia 1

Implicado.

Martón 1

Brioso. Dispuso de una buena oportunidad para marcar.

Toni Villa 2

Gentil. Salió dispuesto a marcar un gol que reportara alguna esperanza y sirvió el córner con el que que Arbilla recortó distancias.

Arambarri 1

Gale

Hugo García 1

Canterano. Otro fruto del fútbol base que debuta.