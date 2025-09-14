El 1x1 de las jugadoras del Eibar en el empate ante el Levante Badalona

Temeraria. No sintió de cerca el peligro rival hasta que no pudo atajar un disparo de María Llompart en el descuento que deparó el gol ... de Lice Chamorro que la colegiada anuló por una mano de la paraguaya.

Guereñu 3

Precavida. Más centrada en defender que en atacar, sí que fue capaz de profundizar para sumar recursos arriba.

Carla Andrés 4

Sólida. No se dejó intimidar por las atacantes catalanas, a las que frenó con mucha determinación.

Etxezarreta 4

Comprometida. Tras cometer el penalti que costó la derrota ante el Madrid CFF, la beasaindarra estuvo impecable.

Mireia 4

Tajante. La catalana contagia su firmeza a quien le rodea.

Alimata 3

Combatiente. Además de fajarse en la medular se animó a adentrarse en el área, donde sufrió una patada por parte de Sonia Manjarín que la árbitra no estimó conveniente señalar tras ver la acciión en el monitor.

Sara Martín 5

Valiente. La madrileña buscó la portería visitante de forma incansable.

Laura Camino 4

Perseverante. Peleó por rematar sin éxito los centros que le llegaron.

Lara Lacosta 3

Emprendedora. En su primer compromiso como titular, la navarra protagonizó una incisiva llegada en la primera mitad, aunque su centro lo cortó la portera.

Emma Moreno 1

Contenida. Sin poder adentrarse en el área, la jugada cedida por el Atlético probó fortuna con un disparo lejano que no inquietó a la guardameta del equipo catalán. Perdió el balón que inició la jugada del tanto que se le anuló al cuadro visitante avanzado el tiempo de prolongación.

Garazi 4

Resuelta.

Arene 4

Meticulosa. Recorrió infinidad de metros para cortar o entorpecer muchos de los avances de las badalonesas.

Patri Ojeda 2

Cortes. Oxigenó la banda derecha.