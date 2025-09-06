Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El 1x1 de las jugadoras del Eibar en la derrota ante el Madrid CFF

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:25

2

Astralaga

2

Resignada. Tras resolver con serenidad los pocos apuros que había tenido, la meta eibarresa no pudo evitar que su portería fuera perforada, pese a que ... acertó las intenciones de Monica Hickman en el penalti.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  4. 4

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  5. 5

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  6. 6

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  7. 7

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  8. 8 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  9. 9

    Un vecino de Eibar pierde 40.000 euros en dos meses engañado con la estafa del amor
  10. 10 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El 1x1 de las jugadoras del Eibar en la derrota ante el Madrid CFF

El 1x1 de las jugadoras del Eibar en la derrota ante el Madrid CFF