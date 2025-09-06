El 1x1 de las jugadoras del Eibar en la derrota ante el Madrid CFF

Resignada. Tras resolver con serenidad los pocos apuros que había tenido, la meta eibarresa no pudo evitar que su portería fuera perforada, pese a que ... acertó las intenciones de Monica Hickman en el penalti.

Guereñu 2

Intermitente. Su ansia por aprovechar su nueva titularidad le jugó una mala pasada.

Carla Andrés 3

Robusta. Se mantuvo firme en su cometido.

Etxezarreta 1

Imprudente. Su prolongado agarrón sobre Marcetto provocó el penalti que las madrileñas aprovecharon para decantar la balanza a su favor.

Mireia 3

Firme. Cumplió su papel con solidez.

Alimata 2

Atorada. Poseedora de un físico envidiable, el manejo del balón no parece ser su mejor virtud, y lo evidenció en el mano a mano que falló ante la portera local poco después de reanudarse el choque.

Iribarren 3

Emprendedora. Coló entre líneas un pase de oro que Alimata no aprovechó al inicio de la segunda mitad.

Sara Martín 5

Servicial. Bien compenetrada con Laura Camino, le sirvió el balón que la cántabra estrelló en el lateral de la red.

Laura Camino 3

Decidida. Firmó la ocasión más peligrosa de la primera parte con un remate que se le marchó fuera por poco en los minutos iniciales.

Lara Lacosta 4

Mordaz. Su salida revolucionó el ataque armero y tuvo el gol del empate en sus pies en dos ocasiones, la última a la salida de un córner que acabó rebotando en el larguero después de que la portera local desviara lo justo el balón.

Malen Uranga 2

Vehemente. Con más minutos, la canterana puede dar mucho juego.

Emma Moreno 2

Osada. No le falta valentí, solo tiempo para crecer.

Karolina 1

Debutante. La delantera del filial ya puede presumir de haber jugado en la Liga F.