El 1x1 de las jugadoras del Eibar en la derrota ante el Madrid CFF
Eibar
Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:25
Astralaga
2
Resignada. Tras resolver con serenidad los pocos apuros que había tenido, la meta eibarresa no pudo evitar que su portería fuera perforada, pese a que ... acertó las intenciones de Monica Hickman en el penalti.
Guereñu
2
Intermitente. Su ansia por aprovechar su nueva titularidad le jugó una mala pasada.
Carla Andrés
3
Robusta. Se mantuvo firme en su cometido.
Etxezarreta
1
Imprudente. Su prolongado agarrón sobre Marcetto provocó el penalti que las madrileñas aprovecharon para decantar la balanza a su favor.
Mireia
3
Firme. Cumplió su papel con solidez.
Alimata
2
Atorada. Poseedora de un físico envidiable, el manejo del balón no parece ser su mejor virtud, y lo evidenció en el mano a mano que falló ante la portera local poco después de reanudarse el choque.
Iribarren
3
Emprendedora. Coló entre líneas un pase de oro que Alimata no aprovechó al inicio de la segunda mitad.
Sara Martín
5
Servicial. Bien compenetrada con Laura Camino, le sirvió el balón que la cántabra estrelló en el lateral de la red.
Laura Camino
3
Decidida. Firmó la ocasión más peligrosa de la primera parte con un remate que se le marchó fuera por poco en los minutos iniciales.
Lara Lacosta
4
Mordaz. Su salida revolucionó el ataque armero y tuvo el gol del empate en sus pies en dos ocasiones, la última a la salida de un córner que acabó rebotando en el larguero después de que la portera local desviara lo justo el balón.
Malen Uranga
2
Vehemente. Con más minutos, la canterana puede dar mucho juego.
Emma Moreno
2
Osada. No le falta valentí, solo tiempo para crecer.
Karolina
1
Debutante. La delantera del filial ya puede presumir de haber jugado en la Liga F.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.