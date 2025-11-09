El 1x1 de las chicas del Eibar ante el Athletic
El conjunto armero se convierte en la primera víctima de la temporada para las vizcaínas en un encuentro que se decidió en la segunda mitad
Eibar
Domingo, 9 de noviembre 2025, 06:56
Eunate
2
Pudo hacer más en el primer gol. Le pesó el regreso a Lezama.
Etxezarreta
3
De las pocas visitantes que hizo intervenir a Nanclares. Estuvo aceptable en ... el lateral derecho.
Carla Andrés
4
La única amonestada del partido fue también la mejor del Eibar.
Mireia
4
Partido correcto como acompañante de Carla en el eje defensivo.
Patri Ojeda
3
Muy activa en defensa, interceptó muchos balones en los ataques bilbaínos. De las jugadoras que más se dejaron ver.
Laura Camino
2
Discreta participación la suya, pero disputó el partido completo.
Arene
2
Tampoco estuvo a su mejor nivel. Le faltó personalidad con balón.
Alimata
2
Contagiada de la mala imagen y de la escasa creatividad que evidenció el equipo.
Emma Moreno
2
También por debajo de lo esperado. Apenas participó en ataque.
Sara Martín
2
Destacó más por las presiones en la salida de balón rival.
Opa Clement
3
Se le anuló un gol por el videoarbitraje y casi marcó otro.
Carmen Álvarez
2
Primera revulsiva. El rumbo del encuentro no le permitió brillar.
Iara
2
Sin capacidad para aportar desborde.
Carmen Álvarez
2
No supo desprenderse de la tendencia negativa. Contagiada por el resto.
Elena Valej
2
Dispuso de una ocasión muy buena para recortar distancias entrando en la segunda mitad, pero no tuvo suerte.
Adela
-
Entró al límite del tiempo reglamentario.
