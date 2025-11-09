El 1x1 de las chicas del Eibar ante el Athletic

Pudo hacer más en el primer gol. Le pesó el regreso a Lezama.

De las pocas visitantes que hizo intervenir a Nanclares. Estuvo aceptable en ... el lateral derecho.

Carla Andrés 4

La única amonestada del partido fue también la mejor del Eibar.

Mireia 4

Partido correcto como acompañante de Carla en el eje defensivo.

Patri Ojeda 3

Muy activa en defensa, interceptó muchos balones en los ataques bilbaínos. De las jugadoras que más se dejaron ver.

Laura Camino 2

Discreta participación la suya, pero disputó el partido completo.

Arene 2

Tampoco estuvo a su mejor nivel. Le faltó personalidad con balón.

Alimata 2

Contagiada de la mala imagen y de la escasa creatividad que evidenció el equipo.

Emma Moreno 2

También por debajo de lo esperado. Apenas participó en ataque.

Sara Martín 2

Destacó más por las presiones en la salida de balón rival.

Opa Clement 3

Se le anuló un gol por el videoarbitraje y casi marcó otro.

Carmen Álvarez 2

Primera revulsiva. El rumbo del encuentro no le permitió brillar.

Iara 2

Sin capacidad para aportar desborde.

No supo desprenderse de la tendencia negativa. Contagiada por el resto.

Elena Valej 2

Dispuso de una ocasión muy buena para recortar distancias entrando en la segunda mitad, pero no tuvo suerte.

Adela -

Entró al límite del tiempo reglamentario.