El 'We are the Champions' se escucha en Donostia: Dulce resaca por la Parte Vieja

A. Algaba Jueves, 22 de mayo 2025, 12:53 Comenta Compartir

Título europeo y dulce resaca por San Sebastián. «No hay mejor plan». Es lo que opinaban esta mañana en Boulevard de Donostia tres seguidores del ... Tottenham que paseaban orgullosos con las camisetas de su equipo que ayer se coronó campeón de la Europa League en Bilbao. Copa hinflable en mano los seguidores 'spurs' se animaban a entonar el característico 'We are the champions' después de que su club haya logrado su primer trofeo en más de tres décadas.

La mayoría de seguidores de Tottenham y Manchester United están abandonando Euskadi a lo largo de esta mañana de jueves después de disfrutar de la final en la noche de ayer. Decenas de vuelos de vuelta parten de Bilbao, San Sebastián y Vitoria dirección Inglaterra este jueves. En Hondarribia, por ejemplo, hay cuatro vuelos de British Airways que conectan con Londres, alguno de ellos a última hora de la tarde, por lo que muchos de esos fanáticos ingleses tienen tiempo durante el día para disfrutar de Gipuzkoa y, sobre todo, para pasear por Donostia. No serán las numerosas cuadrillas que vistieron de rojo y blanco las calles de la Parte Vieja durante el martes, dejando algún incidente aislado, pero sí que se prevé un gotéo de turistas. Algunos para disfrutar de la dulce resaca de la victoria y otros como consuelo por la derrota de anoche. Otros, también alargarán algún día más hasta el fin de semana su estancia por Euskadi. Noticia relacionada Así empezó la pelea entre aficiones: «Un ladrón tropezó con los del Tottenham y estos pensaron que era del United» Las carreteras también están registrando tráfico intenso este jueves, sobre todo en la AP-8 y dirección a la muga con numerosos coches con matrícula británica que regresan vía Francia hacia sus países después del duelo final de la Europa League.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión