Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Autor también de otros estudios rebeldes y provocadores como 'Club a la fuga: tu equipo es un piso turístico', Vincent está ya en Donostia.
Ciudadanos | Vincent Molins

«Hablemos de soberanía local, de políticas ciudadanas para la gente»

Geógrafo y periodista, hoy presenta en La Cripta su libro 'Ciudad clickbait'

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:11

Alas 19 horas de hoy jueves en la calle San Jerónimo se cruzarán dos visiones muy diferentes de Donostia. Será una coincidencia que podría parecer ... inverosímil pero no lo es. A buen seguro, turistas asiáticos harán cola ante las puertas del bar Ganbara para degustar sus setas, sus hongos y otras delicias. Enfrente, la gente se agolpará en las escaleras de La Cripta, el salón subterráneo de la antigua Biblioteca, para asistir a la presentación de 'Ciudad clickbait' (significando esa palabra, como sabemos, 'ciberanzuelo'). Vincent, valenciano, es director de la Agència Districte. Impulsa iniciativas y propuestas urbanas, realiza trabajos de consultoría comunicativa y saca adelante proyectos editoriales. Su 'Ciudad clickbait', potentísimo y sarcástico, está publicado por Barlin Libros, que pone en el mercado obras que rozan los universos del 'Pensamiento al Margen'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  3. 3 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  4. 4 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  5. 5 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  6. 6 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal
  7. 7

    ZETAK agota las 40.000 entradas para San Mamés y anuncia segunda fecha para el 19 de junio
  8. 8 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  9. 9

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  10. 10 Yeray Álvarez: «Mi sanción se debe a un error humano; fruto del estrés, decidí tomar la pastilla de mi pareja»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Hablemos de soberanía local, de políticas ciudadanas para la gente»

«Hablemos de soberanía local, de políticas ciudadanas para la gente»