Vigilantes de seguridad salvan la vida de un hombre que cayó a las vías en la estación de Easo
UGT destaca que «actos como este sirven para reivindicar la relevancia del papel que desempeña la seguridad privada»
A. I.
Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:17
Vigilantes de seguridad que prestan sus servicios en la estación de Euskotren en la plaza Easo de San Sebastián salvaron la vida de un hombre ... que cayó a las vías. Según ha informado este viernes en un comunicado la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT el suceso se produjo ayer y ha destacado que la «rápida actuación» de los empleados pertenecientes a la empresa ALSE Seguridad evitaron que el usuario sufriera «graves lesiones».
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT ha destacado en la nota que este suceso sirve para «reivindicar la relevancia del papel que desempeña la seguridad privada». Ha agregado que «actos como estos dignifican no solo el sector, sino también la profesionalidad y humanidad de los hombres y mujeres que en él desarrollan su actividad».
