Víctor Lasa: «De Jon Insausti espero más de lo mismo: grandes anuncios, muchas fotos y poca acción»

Víctor Lasa (San Sebastián, 1980) no cree que el relevo en la Alcaldía vaya a suponer cambio alguno en las políticas municipales y lamenta ... la falta de soluciones en la última década a la «catastrófica» situación de la vivienda.

– ¿Le ha sorprendido la decisión de Eneko Goia?

– Igual preveíamos que no se fuera a presentar en 2027, pero no que se marchara a mitad de legislatura. Él habla de cambio de ciclo, pero para nosotros el ciclo termina con la legislatura. Su renuncia supone romper el compromiso que había adquirido con la ciudadanía, por razones que a mí aún no me han quedado claras. Personalmente y profesionalmente le deseo lo mejor, pero creo que la decisión tiene un tinte electoral.

– Goia asegura que no se fija en las encuestas. ¿Cree que desde el PNV intentan salvar la Alcaldía con esta maniobra?

– Este relevo refuerza la impresión que ya tenía, que quien realmente manda en Ijentea es Sabin Etxea. Y se nota en muchas decisiones importantes. De nuevo parecen primar los intereses del partido por encima de los del Ayuntamiento y la ciudadanía.

– ¿Cambiará algo con la llegada de Jon Insausti al poder?

– Lo que necesitamos no es un cambio de cara, sino de modelo de ciudad. Creemos que es una apuesta por la continuidad, por un hombre de partido. Por tanto, se puede esperar la misma línea. Es decir, van a seguir votándonos que no a cosas importantes, como cuando reclamamos transparencia sobre el estado de San Bartolomé y otras gestiones generales. Cuando pedimos más participación, en vez de este modelo de decisiones que se toman en la cumbre, y se nos niega.

– Goia dice que el modelo de ciudad que propone Elkarrekin Podemos es peor...

– Dejar que el mercado de la vivienda se comporte como un animal salvaje en la jungla, dejar que el turismo crezca a nivel exponencial durante su mandato hasta el punto de que los donostiarras empiezan a no reconocer su ciudad... Y además, haciéndolo con un ocultismo preocupante. Nuestro modelo es el contrario, le guste más o menos.

– ¿Ve a Insausti preparado?

– Me preocupa su falta de experiencia fuera de la política y fuera de lo que es el esquema de partido. El PNV ha decidido tirar de cantera con alguien con menos experiencia que la que podía tener incluso Goia cuando fue candidato por primera vez, porque él venía de puestos relevantes en la Diputación. Me recuerda un poco a la situación de la Real con Sergio Francisco. Puede salir bien o mal desde el punto de vista de la gestión, pero si va a seguir tomando las mismas decisiones, es casi irrelevante quién sea el alcalde.

– ¿Cree que es momento de experimentos o pruebas?

– Es momento de que este gobierno municipal se tome en serio los desafíos que tiene la ciudad. Y en vez de jugar a los concejalitos, a ver quién saca más o menos, en vez de pensar en términos electorales como están haciendo para el 2027, deberían centrarse en cómo arreglamos la catástrofe de la vivienda o la falta de soluciones y ambición.

– Ahora parece que el PSE quiere pescar el río revuelto y ganar peso en la coalición. ¿Esto puede debilitar al gobierno municipal o perjudicar a la ciudad?

– Lo que está claro es que en la relación PNV-PSE siempre se hace lo que dice el PNV. El PSE puede fingir resistencia o revolverse, pero cuando llega la hora de la verdad al final firman todo lo que trae el PNV al Pleno, que no son políticas progresistas de vivienda ni de sostenibilidad turística o medioambiental.

– ¿Qué pueden esperar los donostiarras de este último año y medio de legislatura ya con Insausti al mando?

– Yo espero más de lo mismo que con Goia: grandes anuncios, muchas fotos, muchos titulares y poca acción y poco que llevarse a la boca.