Víctor Lasa: «Haremos una oposición crítica, pero también constructiva y propositiva»

Víctor Lasa, portavoz de Elkarrekin Podemos, ha sido el primero en tomar la palabra en la toma de posesión de Jon Insausti como nuevo alcalde ... de San Sebastián en sustitución de Eneko Goia. Lasa subrayó la «importancia institucional del momento» y advirtió que el relevo en la Alcaldía «no debería ser un mero trámite administrativo, sino una declaración de intenciones sobre el rumbo que queremos para nuestra Donostia». Lasa expresó sus dudas sobre el carácter real del cambio y cuestionó si la decisión «responde al interés general o a intereses partidistas».

En un tono crítico, el edil denunció que «muchos de los proyectos que se han llevado a cabo en nuestra ciudad se han hecho dejando el interés general de lado y con una preocupante falta de transparencia». Por ello, pidió que el relevo «no sea solo un cambio de personas, sino un cambio de rumbo positivo», especialmente en áreas como la vivienda, el turismo, el cambio climático o la atención a los mayores.

Lasa situó la vivienda como el principal desafío para el nuevo gobierno municipal. Aseguró que Donostia necesita «ambición, audacia y valentía» para hacer frente a la crisis habitacional y criticó la influencia del sector inmobiliario: «Hace demasiados años que los poderes fácticos del sector financiero dictan el rumbo del urbanismo de esta ciudad y, por desgracia, el de muchos proyectos de vida de la gente joven».

«El derecho a la vivienda está por encima del derecho a especular», proclamó el portavoz de Podemos, instando al nuevo alcalde a marcar una diferencia en este ámbito. Lasa tendió la mano a Insausti, afirmando que, si decide emprender ese camino, «podrá contar con nuestro apoyo, nuestra capacidad y nuestra lealtad institucional», aunque subrayó que su grupo ejercerá «una oposición crítica, pero también constructiva y propositiva».

El concejal también advirtió de que, si el nuevo gobierno municipal no impulsa ese giro de políticas, su formación se opondrá con firmeza. «Nos resistiremos a proyectos que no vayan en el sentido del interés general», afirmó, remarcando la voluntad de Podemos de defender los derechos de la ciudadanía por encima de cualquier interés particular.

Finalmente, Lasa cerró su intervención deseando «la mejor suerte y la fuerza» al nuevo alcalde en su nueva etapa. Anunció que su grupo se abstendría en la votación de investidura, «con la esperanza de que este cambio no sea solo de nombre, sino también de rumbo».