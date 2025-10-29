Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En el centro, el portavoz de Elkarrekin Podemos, Víctor Lasa. Morquecho

Víctor Lasa: «Haremos una oposición crítica, pero también constructiva y propositiva»

El portavoz de Elkarrekin Podemos, Víctor Lasa, pide un cambio drástico en la política de vivienda para que su partido apoye al nuevo Gobierno municipal

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:40

Comenta

Víctor Lasa, portavoz de Elkarrekin Podemos, ha sido el primero en tomar la palabra en la toma de posesión de Jon Insausti como nuevo alcalde ... de San Sebastián en sustitución de Eneko Goia. Lasa subrayó la «importancia institucional del momento» y advirtió que el relevo en la Alcaldía «no debería ser un mero trámite administrativo, sino una declaración de intenciones sobre el rumbo que queremos para nuestra Donostia». Lasa expresó sus dudas sobre el carácter real del cambio y cuestionó si la decisión «responde al interés general o a intereses partidistas».

