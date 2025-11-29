«Es un viaje emocional entre tres puertos; Son, Pasaia y San Sebastián»

Mati y Luis, en un rincón de su casa donde obra nueva y obra antigua dialogan sobre los puertos.

Ella, nacida de estirpe marinera en Porto do Son, A Coruña, y maestra como sus otras tres hermanas, comparte segundo apellido pero no árbol genealógico ni ADN (que se sepa) con el más famoso asesino en serie de este país, (con permiso del alavés Garayo), el que provocó películas como 'El bosque del lobo' o 'Romasanta'. Él, donostiarra de la calle Peñaflorida, es pintor, dibujante, grabador, estampador y fue presidente de la Asociación Artística de Gipuzkoa. Juntos proponen una exposición titulada 'Tres puertos, un viaje' que se inaugurará el 12 de diciembre en la galería A.B. Art. Sí, la de Avenida de Madrid 28, la de Elena Bengoechea.

– Nacida en Porto do Son, noroeste de la península de Barbanza, comarca de Noia, Rías Baixas...

– El primer puerto de mi vida. Hasta los diez años viví allí. Cerca de la playa de O Dique. Y del Castro de Baroña que se cree fue ocupado en los siglos I a.C. a I d.C.

«'The Illustrated London News' publicaba en el XIX, junto a noticias de la City, mágníficos grabados de nuestras bahías y bocanas

– Sangre de generaciones y generaciones de gente de la mar corre por tus venas.

– Cuando mi padre, José, era chico todos los hombres de mi familia perecieron en un naufragio sucedido un 31 de diciembre. Mi abuela, Rosa, decidió que el pequeño, el único que no se había embarcado aquel día, no saldría nunca a la mar. Estudió para maestro.

– Formó una familia bien maja, esposa, seis hijos. Tu hermana Reyes necesitaba atención especial porque era, es, autista. Una autista maravillosa. No iba a recibirla allá y os vinisteis aquí.

– A Trintxerpe. Mi padre obtuvo plaza de maestro en Antxo. Nuestro hermano José (¡cuánto tira la sangre!) estudió Náutica. El segundo puerto de mi vida, Pasaia.

– Mientras tanto, Luis, chaval todavía, se acercaba al Muelle donostiarra al atardecer. A ver entrar los barcos que regresaban de faenar. ¿No es así, amigo?

– Sentía una fascinación especial. Subir al Paseo de los Curas y contemplarlos. Las redes, las poleas. Bajabas, te acercabas y siempre había algún pescador que te preguntaba, chaval, ¿quieres anchoas? Respondías, tímido, que bueno. Te pedía tu pañuello, ponía unas cuantas , hacia un par de nudos y ya estaba. ¿Sabes? Yo era feliz. En realidad, la infancia suele serlo. Esa belleza de la primera juventud...

– Como pintor, como grabador, como criatura humana, siempre has amado el mar.

– Voy a él y me quedo frente a él. Como una gaviota. ¿Qué hacen las gaviotas junto al mar? Estar, simplemente estar. Yo también. Como artista, le encuentro un dinamismo que no tiene la montaña, que es hermosísima pero más estática. El mar es cambiante. Pasa del azul turquesa al gris acerado. Se encrespa y luego se calma...

– Ya tenemos los tres puertos que son el eje de vuestra exposición: Porto Son, Pasaia, Donostia.

– Vertebran nuestra historia compartida. Luis ha pintado también las costas, las rías, los puertos de Galicia. Los dos pertenecemos a los tres.

– Vertebran también vuestra riquísima colección de litografías, xilografías, grabados antiguos de esos tres lugares. Más fotografías y pinturas contemporáneas. Tanto en casa como a partir del día 12 en la galería abierta en homenaje a la pintora Aurora Bengoechea habéis establecido un diálogo entre lo nuevo y lo viejo.

– Exacto. En la foto de esta página aparecen auténticas maravillas en torno a Pasaia/Pasajes. Como una xilografía de 1874 publicada por la 'Ilustración Española y Americana'. O esa litografía titulada simplemente 'Pasages'. Es de 1867 y está firmada por Blanche Hennebutte Feillet, una parisina que fue directora de la Escuela de Dibujo y Pintura de Bayona. Dialogan con fotos de José Juan Gurrutxaga o con pinturas más de nuestra época. Como has dicho, en casa y en la galería buscamos ese diálogo entre técnicas, miradas, tiempos y autores. Un diálogo impregnado de emoción.

– En otras habitaciones y en tu gran estudio de la calle Illunbe, atesoráis mucha obra tuya e imágenes del San Sebastián que fue.

– Hay una joya titulada 'The Storming of San Sebastián', un cuadro de negrísima tempestad fechado en 1852. Mucho plano militar. Tenemos uno donde se ven, en 1839 a tropas embarcando para alejarse del acoso del ejército anglo-portugués. Gran tesoro es ese aguafuerte de 1707. Algunos fueron editados por los continuadores del proyecto editorial 'Civitates Orbis Terrarum', impresionante complemento al Atlas del mundo de Abraham Ortelius.

– Decís que ese plano sobre la bahía es una 'vista aérea'. Pero está fechado en el ¡XVIII! Ni siquiera había globos aerostáticos.

– Tienes razón. Pero ¿verdad que sí parece aérea? Los grandes cartógrafos de épocas pasadas no usaban solo ciencia y técnica sino también imaginación. Seguro que quien tiró estas líneas subió a lo más alto de Urgull y luego imaginó (y dibujó) lo que se vería de más arriba, casi a vista de pájaro.

– Luis, ¿tú también usas la imaginación cuando pintas el mar, los mares?

– Lo que hago es coger notas rápidas que desarrollo después. Notas rápidas para captar el momento. Que no volverá a ser el mismo.

– Mati, el valor de esta travesía entre tus tres puertos es...

– Entre otros muchos, el de la memoria. El de las raíces. Allá. Aquí.